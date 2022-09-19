【提防呃秤】將軍澳街市買3隻瀨尿蝦盛惠$70　街坊呻做水魚︰唔會再幫襯

▲ 有港男在街市買3隻瀨尿蝦竟被索價$70。

很多市民都習慣去街市買餸，遇到不老實的檔主呃秤不免一肚火。一名港男在社交平台分享他在街市買海鮮的不快遭遇，購買3隻瀨尿蝦竟被索價$70，有感被騙做水魚，他揚言不再幫襯。不少街坊都紛紛表示，該海鮮檔出名呃秤。

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海鮮檔沒標明價錢

該名港男周六（17日）於facebook群組「將軍澳主場」發帖文指，他當日在新都城街市一海鮮檔買了3隻瀨尿蝦，店方收取他$70，他慨嘆「水魚做一次就夠，無下次」，也提醒街坊幫襯時小心。從他上載的照片可見，3隻瀨尿蝦不算大。

海鮮檔沒有標明價錢，事主曾問價，他所買的瀨尿蝦為$168一斤，而3隻瀨尿蝦盛惠$70。在另一張照片顯示，他似在街市的公用電子磅秤一秤，購得的瀨尿蝦應為約$53.8，即店方多收十多元。他在留言回覆網民時補充，在該檔還買了一斤蝦，因趕時間走而未有細究，「事後諗返起先知做咗水魚」。

他稱該海鮮檔沒有用電子磅，而買來3隻瀨尿蝦，「其中1隻完全無肉、2隻勁少肉」，強調「無下次」、「一定唔會再幫襯」。

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街坊網民︰出名呃秤

帖文引來將軍澳街坊熱議，不少人表明這檔出名呃秤，認為他所買的瀨尿蝦又貴又細，留言「3隻$70咁好搵」、「新都城街市出名貴」、「冇價錢牌仲買？」、「通常海鮮檔冇價錢牌就睇吓算，問都唔使問」。有網民覺得若察覺有異大可以不買，表示「使乜同佢客氣，即場唔要啦」、「好多客都怕面懵，以為秤咗一定要」。

此外，有多名街坊都幫襯過這海鮮檔，大家都直言不再幫襯。點擊睇更多街坊意見︰

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消費者防呃秤貼士

根據《度量衡條例》，任何人在營商過程供應貨物時，若貨物重量或數量少於所宣稱數量，即屬違法，一經定罪最高可被罰款1萬元；而未有讓顧客清楚看見量磅讀數，亦可被罰最高5000元；任何人管有或使用有偽誤或不完備的度量衡器具作商業用途，則最高可罰2萬元。

消費者應光顧有商譽的商戶，亦應加緊留意量磅讀數，若有遮掩，應要求商戶清楚展示，若有懷疑則可利用街市公磅量重，亦可向海關舉報。

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責任編輯︰王明芳