【郵費調整】主要郵費下周一起調整　本地信件郵費升至2.2元

▲ 本地信件郵費升至2.2元。（資料圖片）

香港郵政今日（19日）提醒市民，主要郵費將由9月26日（星期一）起調整，屆時須留意繳付正確的郵費。

在投遞信件方面，有關基本級別郵費調整大致如下：

本地信件：30克或以下的郵費由現時2.0元調整至2.2元

空郵信件：20克或以下寄往內地和台灣的郵費由現時3.4元調整至3.7元，而寄往其他地區的郵費由3.7至5.0元調整至4.0至5.5元不等

平郵信件：20克或以下寄往內地、澳門和台灣的郵費由現時2.6元調整至2.8元，而寄往其他地區的郵費由3.2至4.8元調整至3.5至5.3元不等

香港郵政網頁和手機應用程式設有郵費計算器及「正確地址」搜尋工具，方便市民計算正確郵費及檢查本地地址。

香港郵政發言人表示，寄件人有責任繳付足夠郵資，並在信封上註明寄件人地址。郵資不足會阻延派遞，並須繳付附加費。

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記者：黃穎津