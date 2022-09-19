  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【絕世好爸】兒子紀錄家務分配表有驚人發現 爸爸是神隊友包辦所有家頭細務

育兒經 12:17 2022/09/19

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

傳統家庭通常都是男主外，女主外，所以家務的重任都落在媽媽身上，好多媽媽都大呻另一半是豬隊友，家頭細務都是自己一手一腳包辦。不過其實都有不少好爸爸是神隊友，為了幫輕妻子的負擔，分擔大部份的家務。

最新影片推介:

網上群組爆廢公社二館就有網友上傳一張家務分配表，上面有準備晚餐、洗碗、擦桌子、洗衣服、倒垃圾及掃地，然後上面有負責人及我的觀察，仔仔細心觀察爸爸媽媽平時做家務的狀況，然後除了準備晚餐是爸爸媽媽合作完成外，其他都是由爸爸一手一腳包辦，不過掃地項目就被劃掉。

爸爸哭笑不得

爸爸檢查仔仔功課時，意外發現這張家務分配表，當堂哭笑不得，他還解釋原因是因為家裡有掃地機器人，他不忘自我安慰：「才發現我在這個家是那麼重要！」最後不忘幽默表示「笑著笑著就哭了」、「不說了衣服洗好了」。

網民就紛紛留言大讚這個好爸爸是「神隊友」、「住家好男人」、「媽媽發號司令，爸爸執行命令」、「好爸爸」等。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【兒童安全】一家3口出遊遭貨車撞仔女險飛出車外　好爸爸讚兒童安全座椅救一命
17:33 2022/09/13
【兒童安全】一家3口出遊遭貨車撞仔女險飛出車外　好爸爸讚兒童安全座椅救一命
【倪匡逝世】沈西城難忘與故友相處點滴　透露倪匡是好爸爸、好老公
19:48 2022/07/23
【倪匡逝世】沈西城難忘與故友相處點滴　透露倪匡是好爸爸、好老公
【開心速遞】直播參與女兒新加坡畢業禮　好爸爸歐瑞偉顧家從無緋聞
16:08 2022/07/30
【開心速遞】直播參與女兒新加坡畢業禮　好爸爸歐瑞偉顧家從無緋聞

你可能感興趣

【兒童安全】一家3口出遊遭貨車撞仔女險飛出車外　好爸爸讚兒童安全座椅救一命
17:33 2022/09/13
【兒童安全】一家3口出遊遭貨車撞仔女險飛出車外　好爸爸讚兒童安全座椅救一命
【倪匡逝世】沈西城難忘與故友相處點滴　透露倪匡是好爸爸、好老公
19:48 2022/07/23
【倪匡逝世】沈西城難忘與故友相處點滴　透露倪匡是好爸爸、好老公
【開心速遞】直播參與女兒新加坡畢業禮　好爸爸歐瑞偉顧家從無緋聞
16:08 2022/07/30
【開心速遞】直播參與女兒新加坡畢業禮　好爸爸歐瑞偉顧家從無緋聞
兒童健康 夫妻之道 正能量 家庭教育 爸媽心聲 綜藝節目 網絡熱話

最高瀏覽

【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警
15:03 2022/09/17
【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警
【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
17:56 2022/09/18
【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
【公屋繼承】老人喪偶後獨居公屋　已婚女兒想加名同住欲繼承公屋
11:13 2022/09/18
【公屋繼承】老人喪偶後獨居公屋　已婚女兒想加名同住欲繼承公屋