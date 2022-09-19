【絕世好爸】兒子紀錄家務分配表有驚人發現 爸爸是神隊友包辦所有家頭細務

傳統家庭通常都是男主外，女主外，所以家務的重任都落在媽媽身上，好多媽媽都大呻另一半是豬隊友，家頭細務都是自己一手一腳包辦。不過其實都有不少好爸爸是神隊友，為了幫輕妻子的負擔，分擔大部份的家務。

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網上群組爆廢公社二館就有網友上傳一張家務分配表，上面有準備晚餐、洗碗、擦桌子、洗衣服、倒垃圾及掃地，然後上面有負責人及我的觀察，仔仔細心觀察爸爸媽媽平時做家務的狀況，然後除了準備晚餐是爸爸媽媽合作完成外，其他都是由爸爸一手一腳包辦，不過掃地項目就被劃掉。

爸爸哭笑不得

爸爸檢查仔仔功課時，意外發現這張家務分配表，當堂哭笑不得，他還解釋原因是因為家裡有掃地機器人，他不忘自我安慰：「才發現我在這個家是那麼重要！」最後不忘幽默表示「笑著笑著就哭了」、「不說了衣服洗好了」。

網民就紛紛留言大讚這個好爸爸是「神隊友」、「住家好男人」、「媽媽發號司令，爸爸執行命令」、「好爸爸」等。

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責任編輯︰王明芳