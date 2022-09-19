【好人好事】山系一哥Patagonia創辦人Yvon Chouinard　捐品牌30億美元市值拯救地球

▲ 山系一哥品牌Patagonia的創辦人，多年以來積極推動環保，今次天將身家全數捐出。

愛護地球，人人有責，但又有幾多個企業和時裝品牌可以像山系一哥品牌Patagonia的創辦人Yvon Chouinard般，將身家全數奉獻拯救地球，這一位百分百的環保支持者，絕對令人敬重。

山系一哥品牌的Patagonia，於1972年由Yvon Chouinard創立於美國加利福尼亞州，一直以來都積極支持環保，被非盈利性組織Fashion Revolution公布成為全球透明度最高的時裝品牌之一，自1985年起已經向環保組織捐贈8,900萬美元，2017年更為了保護公共土地曾經起訴當時的特朗普政府。

對於社會議題，Patagonia亦非常關心，例如2020年7月，品牌將停止在Facebook和Instagram裏落廣告，原因是品牌認為這些社交媒體對遏制其網站上的仇恨言論方面做得太少。此外，亦呼籲消費者「少點賣、多想想」的口號，實際行動有在中國國內被喻為最大折扣日的618購物節時，在天貓購買網站內取消所有打折優惠。

今次Yvon Chouinard向外間宣布他和他的妻子、兩位成年的孩子，一起將市值30億美元的公司轉讓給慈善信託公司Holdfast Collective，日後所有不用於營運利潤的都用作在對抗氣候危機的工作上，而據聞每年不用於營運利潤的數目高達1億美元。

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對於將一手建立的公司全數用於拯救地球，Yvon Chouinard說：

儘管地球是無限的，可是資源並不是這樣，很明顯地，今天的我們所用的資源已經超過了地球的極限。我們不是從大自然中提取價值並將其轉化成財富，而是利用品牌創造的財富來保護地球。

他補充：

希望這將成一種新的資本主義形式，不會以有錢人很少而窮人很多的結果而告終。我們將把最多的金錢捐地球上最積極拯救世界的人。

記者：何偉雄