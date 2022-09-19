【最強瀉藥】早餐飲凍奶茶如同飲瀉藥　餐廳職員揭開秘密：我不敢喝了

▲ 早餐飲凍奶茶如同飲瀉藥，餐廳職員揭箇中秘密。

茶餐廳内的凍奶茶被稱為最強瀉藥，原因是很多市民吃早餐時飲一杯必定會肚瀉。台灣一名餐廳員工近日無意中發現箇中秘密，爆料早餐飲奶茶必痾的原因。

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日前有網民在Facebook「爆廢公社公開版」群組分享截圖，圖中可見，一名新任職的餐廳職員在第二日上班期間，打開裝飲料的容器，結果竟發現容器内似從未清洗過，内藏一片髒污，蓋子上佈滿黑點，令該員工當場留下陰影：

早餐店奶茶我不敢喝了，掀開看到差點嚇死，餐飲業老闆真的要有良心。

帖文曝光後，引來大量網民留言，紛紛表示難怪每次早餐飲奶茶都會腹瀉，「順暢的秘密終於被發現了」。 點擊大圖看更多網民反應：

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飲凍奶茶腹瀉原因

有理智網民表示，並不是每間餐廳都如此，仍有許多注重衛生的店家，每日都會清洗容器。但為何大多市民仍在早餐時飲奶茶就會腹瀉？

台灣營養師宋明樺在當地節目《醫師好辣》中指出，吃早餐時會出現腸胃道蠕動的反射，產生便意。上班族因趕著工作，忽略便意，長期下去可致便秘。她表示，若喝餐廳的凍奶茶，以下三種情況下會比較容易導致腹瀉：

受大腸桿菌污染

冰塊本身不夠乾淨，受大腸桿菌污染，加入含糖的奶茶後，大腸桿菌滋生速度更快。很多女生通常早上買一杯，一直喝至中午，導致細菌量增多，故易致腹瀉。

對奶精敏感

奶精主要是由植物油、酪蛋白和香料組成，與牛奶完全無關係。部分人對奶精所含的油比較有反應，因而較易腹瀉。

乳糖不耐症

部分人喝含奶精的奶茶後沒事，喝使用鮮奶的奶茶卻出問題，這可能患有「乳糖不耐症」。

另外，在奶茶的茶水方面，台灣衞福部食藥署曾發文分析，由於茶葉中含有單寧酸，學理上單寧酸容易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，因此茶與鮮奶同時飲用後就不易被消化吸收，造成腸胃不適，甚至引發腸絞痛。署方建議，早上儘量避免飲用凍奶茶，一方面可減少攝入大量脂肪或乳醣，另一方面可減少冰塊刺激腸胃。

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責任編輯：羅嘉欣