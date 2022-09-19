【私人空間】爸爸年花7小時匿廁所逃避妻兒糾纏　英調查：神聖的避難所

▲ 爸爸認為，廁所是神聖的避難所。

常聽到不少媽媽抱怨，丈夫當上爸爸後，每天如廁的時間和頻率都大幅增加，甚至有人笑言「爸爸不是在廁所，就是在去廁所的路上」。英國過往有一項調查發現，爸爸們每年平均有7小時躲在廁所裡，僅為逃避家人。廁所是爸爸們的「最後樂土」，是與外隔絕的避難所，可以暫時逃避另一半的嘮叨，享受私人空間。

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綜合外媒報道，英國一間浴室設備公司在2018年委託調查公司，合共調查了1000名爸爸，發現受訪者每年平均有7小時蹲在廁所裡，不是為了大小二便，而是逃避現實。有3分1受訪男士承認將廁所用作「安靜時間」的藏身之處，包括避開妻子的嘮叨、躲開仔女的糾纏，或從混亂的家中抽離，靜靜地玩一玩手機。

這是一個避難所，我們可以在某個地方與外界隔絕，儘管只是暫時的。

洗手間並非真正的樂土

不過，研究結果顯示，洗手間並非真正的樂土，因為平均10次就有1次受到騷擾，不過仍有25%爸爸認為廁所是惟一能提供安寧的地方，另有25%的爸爸表示，如果失去這個空間，將不知如何應對沒有休息的考驗和磨難。

除了爸爸之外，機構亦對1000名媽媽進行調查，發現當中也有2成受訪媽媽表示，將廁所視作逃生場所；有72%媽媽表示，她們是負責定期清潔廁所的人。

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責任編輯︰王明芳