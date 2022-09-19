【英女王逝世】碧咸排13小時瞻仰靈柩致哀　大仔新抱同日貼親密床照放閃

▲ 碧咸排足13小時瞻仰英女王靈柩，大仔新抱同日卻貼出親密床照放閃。

英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）本月8日離世，女王靈柩日前移至西敏廳供民眾瞻仰悼念，連日來弔唁人龍極長，足球巨星碧咸（David Beckham）被發現沒有行使特權，在人群中一同排足13小時獲讚；但另一邊廂，其大仔Brooklyn新抱卻在同日發放兩夫妻的親密床照放閃，惹人批評。

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碧咸大仔Brooklyn的愛妻Nicola Peltz自4月結婚以來，不斷在社交平台放閃。在英國舉國哀愁的時刻，兩夫妻均沒有對英女王表達哀悼，只有兩人的恩愛照片。在英女王駕崩當日，Brooklyn發文讚嘆妻子的雜誌相驚為天人，心情絲毫不受國家影響。

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受祖父影響棄走快速通道

Nicola其後發放兩人在床上相擁的照片放閃，時間正值其老爺碧咸排長龍致哀的時候。碧咸一家向來被認為是皇室之後的「英國第2家族」，知名度極高，但碧咸沒有利用特權走快速通道，與其他民眾一樣排長龍，碧咸在人群中很快被認出，引起現場一陣騷動。

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碧咸回應記者提問時輕輕說出一句：「我只想向女王致敬」，並表示自己從凌晨約2點15分開始排隊。碧咸一排就足足超過13小時，直到下午3點多才輪到他瞻仰靈柩。

▲ 碧咸今次的親民舉動獲得盛讚。（法新社）

從英國廣播公司（BBC）的直播影片中所見，碧咸一度眼眶紅紅，用手指輕輕拭去眼角的淚水。英國《每日郵報》引述消息人士，揭開碧咸想跟所有人一樣排隊的原因。

他說他祖父不會這樣做（插隊），所以自己也不會。

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碧咸的祖父是英國皇室支持者，故受祖父的薰陶，碧咸對皇室也十分尊敬。2003年碧咸獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），他回憶以隊長身分帶領英格蘭出賽前，一起高唱《天佑女王》，對他們來說是極具意義。

這一天到來必定十分難受，整個國家很難過，全世界每個人也很難過，因為我覺得每個人都感受到，我們的心都想著女王一家，還有在場的每一個人。來到這裏非常特別，來頌讚（女王一生）和聆聽人們說的故事。

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責任編輯︰王明芳