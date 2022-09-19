【腎衰竭】30歲女一曬太陽就有蛋白尿　求醫證3期腎衰竭揭一種隱疾所致

▲ 30歲女一曬太陽就有蛋白尿，求醫證3期腎衰竭揭一種隱疾所致。

一般而言，洗腎及慢性腎衰竭患者雖然以長者居多，但有醫生指年輕人也有可能腎衰竭，並指曾有一名30多歲女病患因臉及腳水腫、加上身體一直感冒及疲憊而求診，由於患者每逢曬完太陽隔天就出現蛋白尿，經檢查後才發現，是「紅斑性狼瘡」惹的禍，現時已進入慢性腎衰竭第3期，腎功能僅類似一個80、90歲的老太太。

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腎臟科醫師洪永祥在節目《健康好生活》提到，該女患者只有30多歲，最初求診時發現她有蛋白尿，腎絲球過濾指數僅剩55分，如一個80、90歲的老太太無異。而經追問下，更發現患者蛋白尿出現時間每次均是曬完太陽隔天後，臉上更會伴隨紅斑，這一系列的病徵令他「大概就知道怎麼回事了！」患者其後最終確診患上紅斑性狼瘡。

▲ 醫生指患者蛋白尿出現時間每次均是曬完太陽隔天後，臉上更會伴隨紅斑。(《健康好生活》影片截圖)

洪永祥表示，紅斑性狼瘡會攻擊各器官，也會攻擊腎臟造成慢性腎絲球炎，該名患者的腎臟便是被紅斑性狼瘡攻擊，導致慢性腎衰竭來到第3期。洪永祥其後以類固醇、免疫製劑助患者緩和紅斑性狼瘡情況，令蛋白尿得到控制，患者腎功能也回到70幾分。

不過洪永祥也補充，紅斑性狼瘡不能根治，患者一輩子都要控制；且器官會一年、一年老化，因此患者的腎功能還是會衰退 。

以她而言，我是覺得將來洗腎機率非常高，提醒大家，真的不是只有老人才會腎衰竭。

點擊下圖睇及慢性腎衰竭徵狀：

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根據香港風濕病資料，估計每10萬港人中約有60人患有系統性紅斑狼瘡症，病人大多為15至30歲之女性，男性比例只約佔十分之一。發病徵狀為持續高燒，口腔或咽喉潰瘍、脫髮、部份人亦會在鼻樑和兩頰出現紅斑，形成類似蝴蝶形狀的蝴蝶斑。部份患者會出現關節疼痛及腫脹，引致關節炎。除此之外，系統性紅斑狼瘡更會引發嚴重併發症，影響全身功能，包括：腎衰竭、心血管疾病、中風、感染等。

其中，腎臟及關節的影響在系統性紅斑狼瘡症患者上比較常見，超過九成患者會出現不同程度的腎炎，部份甚至導致腎衰竭而致命，另有八至九成患者會出現不同程度的關節疼痛。

風濕病科專科醫生張錚表示，狼瘡腎炎患者須積極接受治療，即使病情得到緩解也不可掉以輕心，要防止復發，「因為每一次復發，都會對腎臟功能造成更嚴重的損害，復發的次數愈多，進展到腎衰竭的機會則愈大。」

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責任編輯：羅嘉欣