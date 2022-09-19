  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 12:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【司法覆核】申請擱置紀律聆訊被拒　停職警員入稟申司法覆核

社會 12:08 2022/09/19

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

申請擱置紀律聆訊被拒，停職警員入稟申司法覆核。（資料圖片）

被停職警員申請擱置紀律聆訊，以索取紀律聆訊中證人之調查報告作自辯用被拒，並投訴有證人於紀律聆訊調查過程中涉作違法行為，影響聆訊不公平地進行，惟警司仍展開紀律聆訊。停職警員遂於日前入稟高等法院申請司法覆核，指警司做法違反程序，要求法庭頒令警司否決無效，並要求法庭頒令暫時擱置其紀律聆訊。

申請人英裕泰（38歲），建議答辯人香港警務處警司李德中。

申請人於親自撰寫之入稟狀指，申請人向警察投訴課申請索取有關紀律聆訊證人警員之一的詳細調查報告，以用作自辯用。申請人指有關報告證明該證人曾作假口供，故要求押後紀律聆訊，以等待索取有關報告。申請人指答辯人否決申請之決定偏頗，剝奪申請人獲得公平聆訊之權利。

申請人又指，曾向答辯人指控另一警長證人於紀律聆訊調查過程程序中，作出損害申請人法律權益的行為，影響聆訊結果及不公平地進行，答辯人未有處理申請或釐清相關事項情況下展開聆訊，申請人認為答辯人做法違反程序，有關權利亦涉及所有被停職警員的公眾利益，故要求法庭聲明答辯人否決無效，頒令暫時擱置紀律聆訊，直至申請人應得之法律權得以提供及保障。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【傷人案】元朗酒吧瑣事起爭執釀4傷　群煞持刀追斬血灑街頭
今日 09:16
【傷人案】元朗酒吧瑣事起爭執釀4傷　群煞持刀追斬血灑街頭
【資審會】政府委任資審會成員　政務司司長陳國基任主席【附名單】
今日 09:59
【資審會】政府委任資審會成員　政務司司長陳國基任主席【附名單】
【網絡熱話】男子搭城巴躺入行李架　網民：卧鋪巴士應該要收貴少少
今日 10:47
【網絡熱話】男子搭城巴躺入行李架　網民：卧鋪巴士應該要收貴少少
【郵費調整】主要郵費下周一起調整　本地信件郵費升至2.2元
今日 11:15
【郵費調整】主要郵費下周一起調整　本地信件郵費升至2.2元

你可能感興趣

【傷人案】元朗酒吧瑣事起爭執釀4傷　群煞持刀追斬血灑街頭
今日 09:16
【傷人案】元朗酒吧瑣事起爭執釀4傷　群煞持刀追斬血灑街頭
【資審會】政府委任資審會成員　政務司司長陳國基任主席【附名單】
今日 09:59
【資審會】政府委任資審會成員　政務司司長陳國基任主席【附名單】
【網絡熱話】男子搭城巴躺入行李架　網民：卧鋪巴士應該要收貴少少
今日 10:47
【網絡熱話】男子搭城巴躺入行李架　網民：卧鋪巴士應該要收貴少少
請願示威 司法覆核 記者 警務處 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警
15:03 2022/09/17
【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警
【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
17:56 2022/09/18
【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
【公屋繼承】老人喪偶後獨居公屋　已婚女兒想加名同住欲繼承公屋
11:13 2022/09/18
【公屋繼承】老人喪偶後獨居公屋　已婚女兒想加名同住欲繼承公屋