【司法覆核】申請擱置紀律聆訊被拒　停職警員入稟申司法覆核

▲ 申請擱置紀律聆訊被拒，停職警員入稟申司法覆核。（資料圖片）

被停職警員申請擱置紀律聆訊，以索取紀律聆訊中證人之調查報告作自辯用被拒，並投訴有證人於紀律聆訊調查過程中涉作違法行為，影響聆訊不公平地進行，惟警司仍展開紀律聆訊。停職警員遂於日前入稟高等法院申請司法覆核，指警司做法違反程序，要求法庭頒令警司否決無效，並要求法庭頒令暫時擱置其紀律聆訊。

申請人英裕泰（38歲），建議答辯人香港警務處警司李德中。

申請人於親自撰寫之入稟狀指，申請人向警察投訴課申請索取有關紀律聆訊證人警員之一的詳細調查報告，以用作自辯用。申請人指有關報告證明該證人曾作假口供，故要求押後紀律聆訊，以等待索取有關報告。申請人指答辯人否決申請之決定偏頗，剝奪申請人獲得公平聆訊之權利。

申請人又指，曾向答辯人指控另一警長證人於紀律聆訊調查過程程序中，作出損害申請人法律權益的行為，影響聆訊結果及不公平地進行，答辯人未有處理申請或釐清相關事項情況下展開聆訊，申請人認為答辯人做法違反程序，有關權利亦涉及所有被停職警員的公眾利益，故要求法庭聲明答辯人否決無效，頒令暫時擱置紀律聆訊，直至申請人應得之法律權得以提供及保障。

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記者：林育慧