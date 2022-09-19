【命盡頭】陳柏宇開兩場直播反應熱烈　Jason遇小強變星爺演《唐伯虎點秋香》

陳柏宇（Jason）最近推出新歌《命盡頭》，宣揚以正向思維面對各種困難，而為了突出這個信念，Jason一連兩星期特意於紅磡寶石戲院及彩虹邨一上海理髮店舉行Mini Live。

Jason解釋了揀選這兩個地點舉行Live的原因，說：「呢兩個地方都歷史悠久，經歷咗年月嘅洗禮，仍然䇄立不倒，店主們艱苦經營，逆境中自強嘅堅強信念，好切合新歌想宣揚嘅訊息。」

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樂迷一睹Jason風采

這兩次Live，Jason未有事前公開舉行地點，但不少樂迷都聞風而至，特別是寶石戲院的一場Live，樂迷為一睹Jason風采企到出馬路，險象環生，要Jason嗌咪叫大家小心安全。

而完成Live後，Jason為答謝樂迷的到來，都為大家逐一拍照，結果令現場忽然出現一條長長的人龍。

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有倦意下仍保持水準

至於上海理髮店的一場Live，Jason明顯有倦意，這全因他先為小肥擔任了兩晚演唱會嘉賓，及後又要通宵拍攝節目，結果開Live當日攰到想放棄，他更擘大口說：「我上顎好㾓，可能係因為由小肥演唱會嗰日開始，綵排時佢唔唱，我又不停唱開下聲，所以唱咗好多，演唱會第二日又去拍攝咗一整日，到夜晚真係好攰好㾓。到今晚起身爭啲想問有冇人幫我頂。其實可以睇下小肥識唔識唱，叫佢還返俾我都好吖！幫我唱咗呢個Live！」

話雖如此，但Jason仍保持一貫水準，唱足成粒鐘，除了自己的作品如新歌《命盡頭》、《對得起自己》、《有我》及《想創》外，他更即興演唱張學友的《還是覺得你最好》，令樂迷大飽耳福。

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「小強」突襲直播

其實在上海理髮店一站發生了小插曲。理髮店因為歷史悠久，渠位殘舊，結果在開Live期間突然有小強出現，樂手們見狀都十分震驚，Jason更即時拿起本應放在地上的汽水。

不過在此時此刻，Jason忽然星爺上身，將《唐伯虎點秋香》小強慘死一幕，以一人分飾兩角的方式，將對白一字不漏背出來，結果本來人人都嚇到心驚膽顫，但卻被Jason的戲癮分散了注意力，Live也得以繼續進行。