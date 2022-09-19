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【慈善義賣】科大推NFT籌款　每圖像定價為1,991元

社會 12:34 2022/09/19

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本地著名藝術家Vivian Ho。（科大提供）

香港科技大學推出「香港科技大學三十周年非同質化代幣（NFT）」慈善義賣，作為慶祝創校30周年的活動之一。每圖像限量10件，每件定價為港幣1,991元，寓意科大創校年份。有興趣的公眾人士可經此網站購買，先到先得，售完即止。

    點擊圖片放大
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該NFT計劃共設26組圖像，每組3款，合共78個圖像（即總數為780個）。該26個原圖像由科大校友兼本地著名藝術家Vivian Ho（何博欣）創作，以A-Z廿六個英文字母順序命名，描繪校園生活，引起科大人的共鳴。例如活躍於校園LG7草地上的小貓、以「龜速」聞名的第三號升降機，以及相傳站上過便不能畢業、位於前往學生宿舍必經之路的「智慧石」等。其它圖像還包括校內的地標建築物，如逸夫演藝中心和香港賽馬會大堂等。每個原圖像另設有兩個版本，由其他插畫及數位藝術家設計。此計劃所得收益將撥歸大學發展之用。

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記者：黃穎津

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