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【你是我的後援會】小B感謝好友一路陪伴　保錡當年《全民造星》出局致電老友哭訴 　

娛樂 12:56 2022/09/19

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《你是我的後援會》首集有保錡及好友Felix（左）登場。

ViuTV全新節目《你是我的後援會》在今晚（9月19日）首播，節目將請來不同嘉賓及其好友進行各類活動，促膝談心，分享彼此之間的共同經歷與回憶。更會透過簡單測試，考驗二人合拍度、忠誠度和相處之道。 
 
首集《你是我的後援會》分別邀請ERROR成員保錡和好友Felix，以及鄧子超（小B）和好友Desmond，兩對好友都是認識超過十年的知心密友。

小B（右）希望藉著今次機會為對方請客一次，以答謝一路陪伴。

分享音樂心得

原來小B與Desmond在家人經營的茶餐廳邂逅，當時互相分享音樂心得，一傾便成為了20年好友。

小B笑言「雙方已經係見過家長嘅關係」，但就從未正正經經請Desmond食飯，所以就希望藉著今次的機會，為對方請客一次，以答謝對方一路陪伴。 

保錡和Felix（右）到荔枝窩度假，以彌補一直沒結伴旅行的遺憾。

助保錡入娛樂圈

至於保錡和Felix會到荔枝窩度假，以彌補一直沒有結伴旅行的遺憾。大家由在酒吧結識的Hi-Bye friend，到最後竟變成互相支持對方追夢的戰友。

曾任職演員公司的Felix原來曾為保錡介紹工作，更幫助他進入娛樂圈。保錡更爆當年參加《全民造星》20強止步時，第一時間就致電Felix哭訴，更直言當時身邊的酒友、損友等都不理解和明白自己，只有Felix會給予支持和鼓勵。

保錡感謝Felix一直以來無私的幫助，更大讚對方：「係我人生見過最好嘅一個人！」。 

最新影片推介：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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