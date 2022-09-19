【兩性關係】女友Ocamp後變冷淡不再同枱吃飯　一個原因拒絕公開戀情

▲ 有男網民於網上大呻女朋友去完Ocamp後判若兩人。

俗語有云「入大學，一定要玩OCAMP！」，同時亦成為了兩性關係中面臨的挑戰。近日有名男網民在Dcard討論區「女朋友玩完ocamp後成個人變咗」為題，分享女朋友玩完ocamp後，不但沒有花時間陪伴他，更抗拒與他在學校吃飯，更因為一個原因不想公開戀情。

發帖的男網民指，女朋友以前一星期會主動打兩至三個電話聊天，平日上堂都會主動與他一起坐，有時亦會約他到學校飯堂吃飯。不過「自從參加完ocamp後，成個人好似變咗。」

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Ocamp後女朋友不再主動打電話之餘，更不再願意和男事主一起上堂，女朋友更以大學二年級有很多「宿後活動」為由，沒有時間陪伴男事主。「仲有，佢話驚佢班ocamp friend知道同我拍拖，驚佢地話我kam。」

目前來講就係一星期淨係可以約一次出去食飯，出去玩、約lib哩啲目前比較難約到，就算有時佢班friend唔係附近，佢都比較抗拒喺中大約我食飯。

至於為何女友不想公開戀情，男事主指因為自己來自廣東，從廣東來港讀書，性格與女友的「ocamp friend」不同，女方不希望公開戀情，害怕朋友會因此事而疏離她。

男事主表示，深信女朋友並非會出軌的人，亦明白女朋友的難處「面對一個兩難嘅局面」，更希望與女朋友可以「行落去」，對於現時的關係狀況，坦言「真係唔知點算」。

其實我唔係話要我女朋友一定將我地嘅關係張揚出去，而係話想佢當我係佢嘅好朋友咁，冇成日避住我，冇成日喺佢班friend面前抗拒我。

帖文一出，不少網民指他們的關係並不樂觀，「長遠根本對段關係唔健康」、「唔好自欺欺人俾個問題惡化啦⋯⋯」、「你唔好哄自己啦，呢段關係唔方長得去邊」，亦有人指其女友「心態唔掂」，「比較在意點解唔可以比朋友知你地拍拖… 佢話怕kam係咪即係覺得你kam？覺得你會丟佢臉？」有網民鼓勵男事主，「加油，千祈唔好將自己放到咁低」、亦有女網民分享自己有類似的經歷，最後發現男方「flirt第啲女仔」，更以大壓力為由分手。

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責任編緝：蕭雅文