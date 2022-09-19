【明星懷孕】「死侍嫂」懷第四胎難忍狗仔隊追訪　碧琪麗芙莉狂發孕照籲停侵私隱

▲ 跟太太結婚10年碧琪麗芙莉四度懷孕，憑《死侍》、《爆機自由仁》紅爆的賴恩雷諾士要在影壇加把勁了。

曾憑美劇《花邊教主（Gossip Girl）》爆紅的碧琪麗芙莉（Blake Lively）自從被《死侍》賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）據為己有後，就真係專職相夫教女（育有3女），又或者出席時尚活動。眨眼今年結婚10周年，以為佢會再度回歸拍戲工作時，失驚無神對外宣布將迎接第4個BB，開心事一傳出，即惹來國際狗仔隊追訪目標啦。

當然，生B始終有迹可尋，大家只係疑惑碧琪麗芙莉點解可以無預警大肚出現９月15號福布斯女性力量高峰會座談活動，大腹便便的她立即成為全場焦點。網民都立即check佢IG生活記錄，喂，明明8月尾先出show完弗到爆泳衣照……

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不過今次碧琪麗芙莉一口氣出多張懷孕照，原因係佢頂唔住狗仔隊嚴重影響佢哋一家私生活喎，自己主動上傳大肚相，希望狗仔能停止侵犯隱私咁話。碧琪麗芙莉表示：「這些都是我真實生活中的大肚照片，請在我家門外偷拍的11位人兄別再煩我們好了，你們的行為嚇到我同我的孩子。」不過，碧琪麗芙莉稍安無躁，在荷里活咁多年，無理由唔知自己發相無狗仔隊跟蹤偷拍咁值錢嘛，對不？

記者：黃鑑江