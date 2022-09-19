【枉為人母】疫下被裁賣9歲女內褲幫補家計　日本3孩媽月賺$2700︰比打工容易

▲ 日本有媽媽在網上賣女兒內褲幫補家計，行為可恥。

疫情影響全球經濟至今，日本有3孩媽媽的兼職被裁，丈夫收入亦大減3成，最細的孩子剛出世，BB使費大，媽媽為了幫補家計，竟然在網上賣9歲女兒的貼身內褲。該日媽更以藉口合理化行為，指或可藉此降低兒童發生性暴力的風險。該母親的行為對女兒構成深遠的壞影響，被網民斥枉為人母。

據日媒《週刊ポスト》報道，很多日本人在網上及買賣應用程式售賣個人物品包括舊衣物，不過驚見有帖文出售小學女生的內衣，而賣家是物品主人的媽媽。一名30歲出頭的3孩媽媽Yuka（化名）是其中一位賣家，她表示賣女兒穿過的內褲是為了維持生計。

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賣女兒內褲幫補家計

受疫情影響，Yuka的丈夫薪金大減了30%，她的兼職也被辭退，家中3孩很年幼，最細的孩子仍是嬰兒，她表示當第三個孩子出生時，耗盡了積蓄。曾連續3天不能給孩子買小食，當時她想起曾在Twitter發現hashtag「#売り子」，有許多女性高價賣自己曾穿過但沒有洗淨的衣物，包括內衣褲，於是Yuka決定瞞著老公，將女兒的內衣褲拿去賣。

9歲女兒穿過的內褲定價一條5,000日圓（約274港元），當有買家時，Yuka就買入新的平價內褲給女兒穿，之後再售出。有些花紋內褲是女兒喜歡，她會問媽媽為何它們突然不見了，Yuka只輕輕帶過說不見了，瞞騙女兒賣內褲的事。

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媽媽繼續賣女兒衣物

通過網上賣女兒貼身衣物，Yuka每個月大約賺4萬至5萬日圓（約2,194至2,743港元），指出此方法比做兼職賺錢容易得多，她明知這做法不對，但表示沒有回頭路，會繼續賣，又稱或可藉此降低兒童發生性暴力的風險。

一開始我很猶疑，但比起打工，這樣賺錢更容易，加上我要照顧孩子不能外出打工，如果將小朋友放去托兒所，一個月要4萬日元（約2,194港元）。此外，疫情後老公加班多了，不能另外做夜班兼職。

老公同意賣女兒私人物品

除了Yuka之外，另有一名4孩媽媽Sayaka（化名）賣女兒的內衣褲，她是得到老公同意，Sayaka照顧孩子不能兼職，本想問老公可否網上賣母乳，丈夫反對，便改賣家人用過的物品，而最熱賣是小四女兒的內褲。

Sayaka的老公受訪指出，當他第一次聽到用這種方式賺錢很震驚，其實他很不願意將老婆及女兒的私人物品出售給他人，但考慮到家中經濟問題，也沒辦法去反對，至今他對此仍感不安。

對女兒成長衝擊無法估計

日本律師Toru Okumura指出，一般父母為孩子購買內衣，所以父母基本上被承認是內衣的主人，私自賣內衣很難被懲罰。當然，有關事件是不正當的，研究虐待兒童的專家森高久史指出，在很多情況下，當女孩長大意識到自己曾被男人視為性對象或性虐待，會認為自己很骯髒而自我封閉。有關事件，當女兒開始意識到母親這樣做，奪走其尊嚴，衝擊將是無法估計的。

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責任編輯︰王明芳