【南韓研究】女士一日刷牙3次　患上糖尿病風險可降15%

▲ 南韓科學家研究發現，女士一日刷牙3次，罹患糖尿病風險可降15%。

牙齒健康非常重要，除了美觀、方便進食用途，近日有研究更指出，牙齒健康與罹患糖尿病風險息息相關。

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國際雜誌《Diabetologia》刊登一份來自南韓科學家們的研究報告。研究人員在2003-2006年間，對188,013名人士透過過去的病史、缺牙情形、口腔衛生行為，包括刷牙次數、看牙醫次數和洗牙次數等健康數據進行分析。通過研究發現，每日至少刷牙三次或以上的人，患糖尿病的風險比不刷牙的人低，其中51歲以下人群患糖尿病的風險可降低14%，52歲以上則風險降低7%。

另外，不同性別也影響罹患風險。女性每日刷牙3次，患糖尿病的風險可降低15%。而男性每日刷牙相同次數，風險僅降低5%。

牙周病、掉牙數目均有影響

研究人員亦發現，17.5%（約六分之一）受試者患有牙周病，其中的16%人士在10年後患上糖尿病。

研究認為，年輕人患有牙周病，日後患糖尿病的風險為14%，比老年人的6%風險更高。掉牙數目介於1至7顆，患糖尿病風險比正常高出16%；掉牙數目超過15顆，更會高出34%。但若每日至少刷牙3次，則會降低8%患糖尿病風險。

改善口腔衛生 避免惡性循環

研究者解釋，牙齒疾病若不斷惡化，會誘發人體慢性發炎，增加炎性標誌物產生；炎性標誌物與胰島素耐受和糖尿病發生有直接關係。舉例而言，牙周病的毒素會刺激白血球，釋出發炎物質，發炎物質會抑制胰島素分泌，令血糖值失去控制，加重糖尿病病情。

同時，糖尿病造成免疫力下降，牙齒組織對牙菌失去抵抗力，並無法進行自我修復，牙間會進一步發炎，使牙周病症狀惡化，形成惡性循環。

因此，研究者提醒，經常刷牙，改善口腔衛生和健康，或有望幫助降低個體糖尿病的患病風險。

正確刷牙方式

新加坡牙醫Tristan Peh曾分享正確刷牙護牙方式，同時揭露了許多人牙齒變黃的原因。他指出，刷牙是為清除牙垢、維持口腔清潔，避免細菌滋生，因此不是刷得越長時間，或刷得越用力就越乾淨：

刷牙力道太大，容易毀損牙齒上的琺瑯質，導致黃色象牙質外露，不但牙齒外觀上會變黃，還可能會讓牙齒變得更敏感。建議刷牙時，可用刷頭長度適中的軟毛牙刷，輕刷即可。

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責任編輯：羅嘉欣