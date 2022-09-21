【癌症殺手】新手媽媽無徵兆突患大腸癌4期　醫生解構最常被忽略身體警號

▲ 馬天慧醫生以免疫療法為一名年輕媽媽成功續命。

大腸癌是本港第2位最常見的癌症，在2019年大腸癌導致2174人死亡，佔癌症死亡總數14.6%；整體患者5年相對存活率為58.2%，第四期的存活率更降至9.3%。不過，有醫生便指即使不幸患上大腸癌，病人亦無需過份灰心，因為隨著時代進步，治療方案已進步了許多，除了以往常聽到的化療、標靶治療外，現時更有免疫治療，曾有一名身患大腸癌4期、腫瘤亦已擴散的新手媽媽，通過免疫治療取得良好效果。

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內科腫瘤科專科醫生馬天慧接受TOPick訪問時表示，該名女病患確診時只有廿多歲，一開始亦沒有明顯的病徵，身體上的不適亦僅僅是累 、肚脹、胃口不振等，經仔細檢查下，才證實是第4期大腸癌，由於腫瘤當時已擴散至肝及肺，傳統的手術及化療亦已經不太合適。

她憶述當時剛剛產子不久的女病患表情，猶如由天堂直打入地獄般，本應仍是沉醉於初為人母的喜悅，轉眼已要擔心自己無法再目睹稚子的成長。慶幸的是，女病患屬於高微衛星不穩定性（microsatellite instability-high，MSI-H）的大腸癌患者，有研究指這類病患較適合用免疫治療，馬天慧指，女病患其後接受有關療法後，真的是取得不錯效果，現時還可以回復心情與家人飛往外國渡假。

▲ 馬天慧醫生。

馬醫生指，免疫治療與傳統的化療最大分別是，前者並非直接攻擊腫瘤細胞，而是利用藥物誘導自體免疫系統識別腫瘤抗原，進而攻擊癌細胞。 國際大型臨床研究顯示，對有高微衛星不穩定（MSI-H-microsatellite instability-high）存在的大腸癌患者，免疫治療可把患者的無惡化存活期增加至16.5個月。

其實現時大腸癌治療方案都有許多不同選擇，故就算一旦確診，亦無需灰心，最緊要是積極同負責醫生了解合適自己的治療方案。

免疫治療簡介

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不過，馬醫生補充，一般而言，醫生會根據病人的年紀，身體狀況，癌腫瘤期數，類型，位置，擴散程度，腫瘤的生物標記等，來制定個人化的治療方案，故即使是相同期數的病人，也有可能採取不同的治療方法。而現時來說，外科手術是治療大腸癌的主要方法，如果癌細胞仍然在早期（1/2期），只用外科手術就可能治癒，不需要其他的治療。 但由於大部分大腸癌患者求診時病情已經屬於較晚期，部分患者的腫瘤亦已經擴散至身體其他器官，此情況下無法以手術根治，醫生大多會使用化療加標靶藥物的合併治療，病人的平均存活期可超過3年。

馬醫生坦言，早期大腸癌病徵不明顯，甚至沒有病徵。 大便帶血和習慣改變已是較為常見的大腸癌病徵，如如持續出現便秘，腹瀉或兩者交替都有機會是腫瘤作怪所致，卻經常最容易被人忽略。

當大腸癌發展至較晚期時或會出現與大便不相關的徵狀，如體重突然下降，原因不明的疲倦和疲勞，貧血，腹痛，黃疸等等大腸癌的徵徵狀有時與其他良性疾病如痔瘡，腸炎等相似。但她提醒癌症的徵徵狀普遍有一個特點，就是多數是持續及不斷惡化。 如果上述徵狀在短時期出現而且持續的話，就要馬上請教家庭醫生。她感嘆，不少患者缺乏對大腸癌有防備意識，常以為是普通腸胃問題，繼而錯過大腸癌治療的黃金機會。

關於預防方法，馬天慧坦言，雖然家族和個人病史會增加患病風險，但其實大部分大腸癌個案與不良的生活習慣有莫大關係，因此她建議市民6大日常健康習慣以預防大腸癌:

1.保持健康的體重

2.每最少進行30分鐘中度至強度的運動

3.多吃蔬菜和水果，增加吸收的纖維量

4.減少進食紅肉和加工肉類

5.戒煙及戒酒

6.定期進行腸道檢查

至於大腸癌診斷方法，馬醫生稱，常見的大腸癌檢查方法包括：大便隱血測試，大腸鏡檢查及乙狀結腸鏡檢查。一般而言，參加者會首先進行大便隱血測試，檢驗是否有 肉眼打不到的微量血液，若有，會安排接受大腸鏡檢查有可能出現的大腸瘜肉，避免其演變成癌症。她又提醒:

現時政府已推出了「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲及沒有症狀的香港居民在私營界別接受篩查服務，預防大腸癌。

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記者：容惠玲