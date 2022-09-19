【偷拍女童】涉玩具店偷拍7歲女童　工程師助理被控准保釋11月再訊

▲ 涉玩具店偷拍7歲女童，工程師助理被控准保釋11月再訊。（資料圖片）

29歲工程師助理涉於玩具店偷拍7歲女童，警方接獲母親報案後於玩具店埋伏，發現涉案工程師助理遂作出拘捕。涉案工程師助理被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪，今（19日）於東區裁判法院提堂，暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至11月14日再訊，以待警方作進一步檢查，包括檢驗涉案手機及電腦，被告准以現金2萬元等條件保釋。

被告劉哲希（29歲），報稱職業為工程師助理，被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪。

控罪指，被告於2022年9月14日，在北角新都城大廈地庫店舖奇趣天地出於觀察或拍攝X的私密部位的意圖，從該X的衣服下方，以手提電話觀察或拍攝其私人部位。若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上行為，及不理會以上行為是否獲得該X同意。

被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，包括檢驗涉案手機及電腦。辯方申請保釋申請獲批，裁判官將案件押後至11月14日再訊，被告准以現金2萬元保釋，其間不得直接或間接騷擾控方證人，不得離港及交出所有旅遊證件、每周到警署報到及居住在報稱地址。

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記者：梁錦麟