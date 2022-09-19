  • 32°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 14:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【偷拍女童】涉玩具店偷拍7歲女童　工程師助理被控准保釋11月再訊

社會 13:24 2022/09/19

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

涉玩具店偷拍7歲女童，工程師助理被控准保釋11月再訊。（資料圖片）

29歲工程師助理涉於玩具店偷拍7歲女童，警方接獲母親報案後於玩具店埋伏，發現涉案工程師助理遂作出拘捕。涉案工程師助理被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪，今（19日）於東區裁判法院提堂，暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至11月14日再訊，以待警方作進一步檢查，包括檢驗涉案手機及電腦，被告准以現金2萬元等條件保釋。

被告劉哲希（29歲），報稱職業為工程師助理，被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪。

控罪指，被告於2022年9月14日，在北角新都城大廈地庫店舖奇趣天地出於觀察或拍攝X的私密部位的意圖，從該X的衣服下方，以手提電話觀察或拍攝其私人部位。若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上行為，及不理會以上行為是否獲得該X同意。

被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，包括檢驗涉案手機及電腦。辯方申請保釋申請獲批，裁判官將案件押後至11月14日再訊，被告准以現金2萬元保釋，其間不得直接或間接騷擾控方證人，不得離港及交出所有旅遊證件、每周到警署報到及居住在報稱地址。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【感情爭執】西環街頭兩女「鉸剪腿」式纏鬥　中年婦高呼：佢搶我老公
今日 09:43
【感情爭執】西環街頭兩女「鉸剪腿」式纏鬥　中年婦高呼：佢搶我老公
【網絡熱話】男子搭城巴躺入行李架　網民：卧鋪巴士應該要收貴少少
今日 10:47
【網絡熱話】男子搭城巴躺入行李架　網民：卧鋪巴士應該要收貴少少
【網絡熱話】上環兩餸飯店門外現人龍　網民嘆：誰能預計香港人要排隊買兩餸飯？
今日 12:48
【網絡熱話】上環兩餸飯店門外現人龍　網民嘆：誰能預計香港人要排隊買兩餸飯？
【傷人案】元朗酒吧瑣事起爭執釀4傷　群煞持刀追斬血灑街頭
今日 09:16
【傷人案】元朗酒吧瑣事起爭執釀4傷　群煞持刀追斬血灑街頭

你可能感興趣

【感情爭執】西環街頭兩女「鉸剪腿」式纏鬥　中年婦高呼：佢搶我老公
今日 09:43
【感情爭執】西環街頭兩女「鉸剪腿」式纏鬥　中年婦高呼：佢搶我老公
【網絡熱話】男子搭城巴躺入行李架　網民：卧鋪巴士應該要收貴少少
今日 10:47
【網絡熱話】男子搭城巴躺入行李架　網民：卧鋪巴士應該要收貴少少
【網絡熱話】上環兩餸飯店門外現人龍　網民嘆：誰能預計香港人要排隊買兩餸飯？
今日 12:48
【網絡熱話】上環兩餸飯店門外現人龍　網民嘆：誰能預計香港人要排隊買兩餸飯？
罪案 偷拍 東區 新都城 工程 北角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
17:56 2022/09/18
【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
【公屋繼承】老人喪偶後獨居公屋　已婚女兒想加名同住欲繼承公屋
11:13 2022/09/18
【公屋繼承】老人喪偶後獨居公屋　已婚女兒想加名同住欲繼承公屋
【癌症殺手】最新6大致癌原因　研究：全球44%死亡案例可避免
18:42 2022/09/18
【癌症殺手】最新6大致癌原因　研究：全球44%死亡案例可避免