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【有個閨密叫祖藍】炎明熹爆After Class鏡頭後真面目　Gigi計劃30歲結婚

娛樂 16:30 2022/09/19

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TVB節目《有個閨密叫祖藍》邀得炎明熹（Gigi）擔任嘉賓。

TVB現正播放由王祖藍擔任主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，昨晚（9月18日）播出的第八集邀得炎明熹（Gigi）擔當嘉賓。

「遊戲王」Gigi在製作組安排的「閨密快問快答」、「潮語知多少」、「猜猜畫畫」及「代溝測試」環節中，先後展現古怪思路，令祖藍與製作組連番黑人問號。

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Gigi計劃結婚

不過Gigi內心世界其實不難理解，與一般17歲中學生無異。

Gigi在學校中有兩名要好的「閨密」，除了會協助她上網課，又不時會與她分享心事及為其打氣。

同時，她又與其他少女一樣，一早已計劃好戀愛之路，Gigi透露早與家人商量好理想結婚年齡為30歲，並透露理想對象要像多啦A夢，令祖藍哭笑不得。

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談After Class關係

談到與After Class成員姚焯菲Chantel、鍾柔美Yumi及詹天文Windy關係，Gigi對三人讚不絕口：「Chantel比較成熟，有時做訪問或者要做抉擇，對我嚟講都比較困難，但佢竟然可以分析畀你聽，一句一句咁，令我覺得好有道理。

Yumi就非常活潑，係氣氛擔當，Windy就搞怪啲。」Gigi又慶幸首屆聲夢學員都不是爭勝心強的人：「我哋個個都唔會話一定要贏，我覺得好難得。」

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回顧《聲夢傳奇》

Gigi又直認參賽《聲夢》初期完全融入不到其他學員之中：「大家圍埋一齊傾偈，我就坐埋一邊，我比較怕醜同慢熱，有時我要諗到傾咩我先想講，否則停咗喺度我會好尷尬。（王：真係覺得自己外星人？）係，依家會主動同佢哋傾偈。（王：點解會咁？）應該嗰時未知道點樣同大家溝通得良好啲，或者驚自己將話題終結。我覺得自己成日都九唔搭八，有時我聽唔明人哋某啲用語，我會畀咗反應先，然後就偷偷地喺屋企查番個term係咩意思。」

祖藍聞言即勉勵Gigi：「其實你唔使怕話畀人聽『我唔明』。」Gigi聽畢即一臉認真兼連連點頭，十分可愛。

Gigi的愛的宣言

昨晚緊接在myTV SUPER播放的加長版，除了會有更多Gigi笑爆肚行徑，最特別是祖藍會應製作組要求，說了「給17歲Gabby的話」，Gigi聽畢更感動至眼濕濕。

祖藍說：「17歲係好興奮嘅年紀，相信你已經有自己嘅世界，你要繼續好似Gigi咁努力追夢，鍾意做乜就做乜。屋企道門永遠打開，有事就話畀我聽，冇事就自己享受青春啦。」

Gigi事後指祖藍心態與自己父母猶如倒模；出名重視家人的Gigi除了應祖藍要求合唱《世上只有》，更向家人隔空發表「愛的宣言」：「有啲咩嘢煩惱，都可以同我講架。」對於祖藍讚其孝順，話題時刻離不開家人，Gigi坦承：「因為屋企人係唔可以缺少。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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