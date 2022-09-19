【日本研究】單身漢比已婚男短14年命　平均僅67歲患某種病機率更高

▲ 日本一項研究發現，單身男子比已婚男子壽命短14年。

黃金單身漢？日本社會學家荒川和久，根據厚生勞動省「生命統計調查」中的死亡人數數據進行分析，發現已婚男性的死亡中位年齡為 81.6 歲，而未婚男性則是67.2 歲，顯示單身漢比已婚男性的壽命平均短14年。

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據日本媒體「ABEMA TIMES」報道，根據日本人口與社會保障研究所一項調查顯示，17.3%接受調查的男性表示「一輩子都沒有結婚打算」。而專門研究單身議題的社會學家荒川和久就表示，在把未婚男女與已婚男女對比後，從人口統計調查的死亡數據顯示，未婚男性的預期壽命極短。

根據厚生勞動省「生命統計調查」中的死亡人數數據，按婚姻狀況計算了死亡中位年齡，發現已婚男性的死亡中位數為 81.6 歲，而未婚男性為 67.2 歲。荒川和久表示，未婚男性的死亡率也高於已婚男子，其中包括高血壓、腎病及肝病罹患率也比已婚男子高。

荒川和久估計，這可能與未婚男性的飲食習慣有關。他指出，在新冠疫情爆發前，單身男性每月外出用餐的花費，大約是3人或4人家庭的1.7倍。相反，單身女性則表示她們很少外出用餐。

荒川和久認為，非自願的孤獨感可能會影響心理健康，一些想結婚卻不能結婚的人，會導致心理健康受損。他表示：「在後悔之前，我認為從小就與另一半開始建立認真的關係很重要。」

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責任編輯：羅嘉欣