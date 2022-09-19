【有酒今晚吹】陳蕾曾被前公司限制衣著類型　飲醉狂傳訊息安慰林欣彤超尷尬

▲ 陳蕾（右二）任《晚吹 - 有酒今晚吹》嘉賓。

由強尼、練美娟（娟姐） 以及專業品酒師黃詩詩任主持的ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》，今晚（9月19日）播出的第123集邀陳蕾任嘉賓，與主持品嘗葡萄酒。

陳蕾指以前所屬的唱片公司因要塑造文青形象，曾限制其衣著：「爛牛仔褲、無袖衫唔著得，唔可以露膝頭哥。個陣就諗如果咁樣都唔得嘅話，平時講嘢粗魯少少實鬧喇，所以做訪問都唔敢亂講嘢。」

她坦言維持形象一段時間，感到十分迷惘：「係咪因為公司覺得原來嘅我唔會有人鍾意，所以要俾呢個軀殼我？咁其實公司只係鍾意塑造出嚟嘅我咋嘛。」陳蕾更笑言因過往的經歷和其內在堅強的特質，所以現在都予人「型格」女生的感覺。

▲ 陳蕾曾被前公司限制衣著令她感迷惘。

陳蕾誤以為Mag不快



另外，她分享一件因醉酒而想懺悔的事件。在Dear Jane剛發表了《聖馬力諾之心》時，林欣彤（Mag）在公司Group分享了其中一句歌詞「我是個怕輸的人仍然扮勇敢」。

陳蕾笑言因自己當時已喝醉，誤以為Mag不開心，所以就不停傳訊息安慰對方。誰知，此舉反而令眾人擔心：「全公司都好擔心係我有咩事。最後，佢地差唔多10個人，包括歌手一齊出咗嚟搵我。搞到第二日我唔敢睇返啲message。」



最新影片推介：樊亦敏專訪