【姐夫變丈夫】不忍亡姊遺下一對子女代照顧　妹妹嫁姐夫重組家庭惹道德爭議

▲ 有女子不忍亡姊遺下一對子女，嫁給姐夫重組家庭。

姊妹血脈相連，一方有難，另一方總會想辦法幫忙。內地一名女子不忍亡姊遺下一對子女，決定由姨姨變成媽媽代為照顧，更嫁給姐夫重組家庭，盼給孩子一個完整的家。事件引起社會爭議，認為她的舉動超越道德界線。

綜合內地傳媒報道，現年33歲的安徽男子韓建濤原與同齡的妻子李敏敏育有一名兒子，2016年李敏敏再度懷孕，一家人準備迎接新生命，組成四口幸福家庭。可是李敏敏不幸難產離世，只保住了女兒，韓建濤難抵喪妻打擊，一度無法面對現實，終日借酒澆愁。

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子女改口叫姨姨做媽媽

當時兒子3歲，女兒才剛出世，單親爸爸獨力湊兩名年幼子女實在不容易。於是韓建濤帶著兩個孩子到江蘇，由外母和姨仔李漂漂幫忙照顧孩子。李漂漂對兩個外甥視如己出，與姐夫更日久生情。直至2019年，韓建濤的外母建議女兒和大女婿重組新家庭，二人慎重考慮過後決定付諸行動。

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韓建濤指亡妻有4個妹妹和1個弟弟，因其母身體不佳未能幫忙，妻子懷孕時都是由妹妹漂漂照顧。女兒一出生就沒有媽媽，一直由漂漂照顧，女兒也叫她做媽媽，兒子也改口叫姨姨做媽媽了。他更指，女兒長得很像漂漂，別人都以為她們是親生母女。

沒簽婚書為女方留後路

不過，事實上韓建濤與漂漂沒簽婚書，也未有辦婚禮，韓建濤希望等經濟條件較好，才補辦一場體面的婚禮，漂漂只希望將來能拍一輯婚紗照。韓建濤稱沒領取結婚證，只因想給漂漂留一條後路，一旦將來她想與別人結婚也可以。

妹妹嫁給姐夫受到社會大眾非議，批評他們不顧道德倫理，也有人祝福他們。面對流言蜚語，韓建濤和李漂漂在網上發布影片分享。23歲的李漂漂指出，自己與姊姊從小失去了父親，生活在一個不完整的家庭裡，她不想兩個孩子的童年不完整，因此願意和姐夫重組新家庭。她會和韓建濤努力湊大兩個孩子，對得住孩子叫她的每一聲「媽媽」。

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責任編輯︰王明芳