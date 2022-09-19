【嫁入豪門】前2R黃婉佩40歲生日凍齡有方　再嫁富豪老公住過億豪宅做闊太

▲ 前2R成員黃婉佩（Race）40歲生日，獲富豪老公為她舉行盛大生日派對。

前女子組合2R成員黃婉佩（Race）2009年與新加坡商人陳靖諧離婚後，2016年再嫁從事房地產的新加坡富豪David Loh，先後誕下一對子女。婚後的Race息影轉行從商做老闆娘，生活相當富裕。日前Race迎接女人四十分享慶生照，可見美貌及身材如昔。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Race日前舉辦了盛大的生日派對，很多賓客到場參加，Race在社交平台分享多張生日會照片，以一家四口的合照最甜蜜幸福，席間Race更開金口高歌娛賓，並與一眾好姊妹拍照留念。相中的Race身穿粉紅色低胸長裙，明艷照人。她發文感謝一眾親友的祝福，並希望大家保持正能量。

如果我在40年間學到了什麼，那就是笑是最好的良藥。感謝所有我最愛的人讓我臉上保持微笑。

▲ Race與Rosanne早前一齊拍片談近況。（IG圖片）

老公年長19年白手興家

富豪老公David Loh比Race年長19年，是白手興家，曾離婚並育有一對十多歲的子女。二人在一個朋友聚會中結緣，相識兩年才拍拖，半年後結婚，現育有5歲大女Cara和1歲半細仔Dayton。Race喜歡David成熟有智慧，並讓她生活無憂，更難得是她與老公的子女相處融洽。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介︰

David Loh一直對Race寵愛有加，2016年豪花2,500萬舉行夢幻婚禮，2020年更在聖淘沙酒店為她包下連接巨型水族館的房間慶祝生日，去年又將值1億的豪宅悉心佈置成兒童遊樂園般，舉辦溫馨生日派對，而今年生日則是高貴優雅的盛宴。難怪Race在帖文中感謝老公付出，

我的丈夫，全力讓我的大日子變得特別。願你們都有人為你的大日子付出，令日子變得特別。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不甘做全職媽媽與社會脫節

很多人以為Race嫁入豪門，進駐新加坡過億豪宅後安份做少奶奶，其實Race不甘於做全職媽媽與社會脫節，想拉近與老公的距離，便重返職場跟妹妹Rhonda在新加坡發展房地產。現在她事業如日中天成為女強人，日前一班員工也為慶她祝40歲生日，可見Race深得員工歡心。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲