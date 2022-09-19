【空氣污染】環保署連同大學展開區域性臭氧研究　料2024年有完整報告

▲ 環保署連同大學展開區域性臭氧研究，料2024年有完整報告。（林宇翔攝）

大氣中臭氧濃度過去10年不降反升，環保署牽頭科大等大學學者，展開為期3年的「研究和制定科學的區域臭氧和光化學煙霧控制策略」計劃，冀透過在各區架設新進實時監測儀器、建立多站點雷達網絡，以及在高臭氧日子於海陸空採樣，監測大氣中活性揮發性有機物（VOC）的成分及變化等，再透過實驗室分析有關成分及來源，並建立光化學模型綜合分析多項監測結果，找出導致臭氧形成的主要污染物，助制定針對性減排政策，解決臭氧問題。

香港科技大學環境研究所所長劉啟漢表示，港澳及廣東省政府過去20年實施各類減排措施，惟大氣中臭氧濃度由2011年至今平均升34%；問題的嚴重性便便在近日反映，本港各區的空氣質素健康指數近兩周幾乎每天達甚高及嚴重級別，而其中短期健康升高幾乎均由臭氧導致。

他提到，臭氧問題很複雜，不同區域或地方形成臭氧的有機物均有不同，且部分活性物質在環境中的濃度非常低，因此需要高端科研儀器及專家團隊深入研究，冀透過科學幫助解決問題。

香港環境保護署助理署長（空氣質素政策）梁啟明稱，是次研究由6項工作組成，包括在全港不同區域架設先進研究儀器，在近地面實時及持續監測作為臭氧前體物的VOC的成分和變化；在香港多個監測站利用雷射雷達持續監測大氣中風、臭氧及顆粒物的垂直分佈何變化特徵。同時會在每年1至2個高污染日子，與飛行服務隊等合作，在海陸空共80處採樣，以作全方位空氣測量。

所收集的數據及樣本，則會於新成立的科大「VOC黃金標準實驗室」分析VOC的成分、源頭及區域分佈，以找出形成臭氧的主要污染物；同時亦會以先進的光化學模型綜合分析多項監測結果，改進和驗證空氣質素預測模型等，繼而開展情境分析，綜合評估不同減排策略對降低臭氧的成效。此外，也會有由香港及內地專家組成的督導委員會監測研究進展及成果，確保以科學結果指定最終的臭氧控制策略。

梁啟明表示，研究去年展開，為期三年，今年9月已完成第二次大型採樣，正分析有關樣本解決數據，預計明年年底完成第三次採樣後2024年會有完整報告。他指，研究有助找出臭氧成因及傳輸軌跡，讓3地政府清楚知道要管制哪些污染物的排放才能解決臭氧問題，更好制定減排政策及方向。

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記者：黃小冰