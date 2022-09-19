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【猜猜我是誰】涉致電6長者騙款63萬　3男女還押待調查68宗同類案

社會 14:39 2022/09/19

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涉致電6長者騙款63萬，3男女還押待調查68宗同類案。（資料圖片）

跨境電騙集團涉致電長者訛稱是兒子或女婿等騙款，警方日前拘捕2名疑為集團主腦的持單程證男女及1名無業男，3人同被控6項串謀以欺騙手段取得財產罪，今（19日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至12月12日再訊，以待警方調查68宗同類騙案，檢驗被告手機和追查在逃人士。被告申請保釋被拒，還押懲教看管。

被告為陳光輝（39歲）、黎巧婷（34歲）及李武彬（39歲），均報稱無業，黎及李持雙程證來港。3人被控於2022年9月1日至16日期間，在香港某處串謀以欺騙手段，即訛稱為吳玉海的兒子，騙取吳5萬港元；訛稱為黃粉嬋的女婿，騙取黃30萬港元；訛稱為馮興的兒子，騙取馮4萬港元；訛稱為董秀好的女婿，騙取董8萬港元；訛稱為馮錫開的姪兒，騙取馮3萬港元；以及訛稱為陳勇輝的女婿，騙取陳13萬港元。

控方申請暫毋須答辯，以待警方替68宗同類騙案的事主錄取口供，檢驗被告的手機和追查在逃人士。控方反對被告保釋，被告申請保釋被拒。裁判官將案件押後至12月12日再訊，被告還押懲教看管。

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記者：陳曉欣

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