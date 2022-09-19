  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 15:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】黃埔天地咖啡市集14品牌駐場　消費滿額可換指定咖啡店$50現金券

休閒消費 15:26 2022/09/19

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

黃埔天地《Coffee 4ever 市集》將10月1日至4日舉行，集合14個特色咖啡品牌駐場。(圖片由商場提供)

10月1日除了是國慶外，更是國際咖啡日。香港咖啡文化與日俱增，不少朋友都是咖啡迷，每天一啡已成品味習慣，紅磡黃埔天地特意在這個長周末，一連4日為咖啡愛好者帶來《Coffee 4ever 市集》，讓大家盡享「啡」凡滋味，更送出《賞嘆Coffee Break》現金券優惠，與大眾一同「啡」中作樂，享受美好Coffee Break。

市集集合14個特色咖啡品牌駐場，包括Aster Roaster、Entrebox HK、Cest la Vie等人氣品牌，售賣各款咖啡豆及咖啡用具，多款咖啡好物等著大家來發掘。

在市集活動期間，亦同時推出《賞嘆Coffee Break》，顧客凡於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$400或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根，連同對應商戶之即日單一機印發票，即可換領指定咖啡店$50現金券乙張，每日數量有限，換完即止。

商場亦即將新的Pastime Café進駐，其藍白希臘風的店舖設計，打卡位處處，更是寵物友善餐廳，當中設有半戶外梳化，方便大家帶同毛孩前來打卡，細味曾在澳洲奪獎的自家炒製咖啡豆，歡度閒悠咖啡時光。Pastime Café除了在市集活動駐場之餘，亦帶來分店獨家優惠，凡購買任何咖啡或咖啡豆，可獲贈$50 Pastime Cafe美食現食券；購買任何自家炒製咖啡豆，更可享8折優惠。

Pastime Café黃埔分店推出獨家優惠，凡購買任何自家炒製咖啡豆，可享8折優惠。(圖片由商場提供)

黃埔天地《Coffee 4ever市集》
日期：10月1至4日
時間：12pm-8pm
地點：時尚坊MTR層

黃埔天地《賞嘆Coffee Break》現金券換領
日期：10月1至4日
時間：2pm-10pm
地點：時尚坊地下換領處
詳情：於黃埔天地任何商戶以指定電子貨幣消費滿$400或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根及對應商戶之即日單一機印發票，即可換領指定咖啡店$50現金券乙張，每日數量有限，換完即止。

記者︰劉妙賢

相關文章

【周末好去處】山頂廣場GO Museum光影秘境打卡點　秋日慢活體驗手作工藝坊享療癒假日
09:40 2022/09/15
【周末好去處】山頂廣場GO Museum光影秘境打卡點　秋日慢活體驗手作工藝坊享療癒假日
【商場速報】MOKO打造農圃文青打卡熱點　秋日購物滿額即獲回贈
11:25 2022/09/14
【商場速報】MOKO打造農圃文青打卡熱點　秋日購物滿額即獲回贈
【商場活動】天水圍T Town化身虛擬甜品王國設3大遊戲　贏獨家NFT甜品優惠+儲印花換焗爐
12:09 2022/09/16
【商場活動】天水圍T Town化身虛擬甜品王國設3大遊戲　贏獨家NFT甜品優惠+儲印花換焗爐

你可能感興趣

【周末好去處】山頂廣場GO Museum光影秘境打卡點　秋日慢活體驗手作工藝坊享療癒假日
09:40 2022/09/15
【周末好去處】山頂廣場GO Museum光影秘境打卡點　秋日慢活體驗手作工藝坊享療癒假日
【商場速報】MOKO打造農圃文青打卡熱點　秋日購物滿額即獲回贈
11:25 2022/09/14
【商場速報】MOKO打造農圃文青打卡熱點　秋日購物滿額即獲回贈
【商場活動】天水圍T Town化身虛擬甜品王國設3大遊戲　贏獨家NFT甜品優惠+儲印花換焗爐
12:09 2022/09/16
【商場活動】天水圍T Town化身虛擬甜品王國設3大遊戲　贏獨家NFT甜品優惠+儲印花換焗爐
著數優惠 紅磡 市集 咖啡

最高瀏覽

【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
17:56 2022/09/18
【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
【公屋繼承】老人喪偶後獨居公屋　已婚女兒想加名同住欲繼承公屋
11:13 2022/09/18
【公屋繼承】老人喪偶後獨居公屋　已婚女兒想加名同住欲繼承公屋
【癌症殺手】最新6大致癌原因　研究：全球44%死亡案例可避免
18:42 2022/09/18
【癌症殺手】最新6大致癌原因　研究：全球44%死亡案例可避免