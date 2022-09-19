【著數優惠】黃埔天地咖啡市集14品牌駐場　消費滿額可換指定咖啡店$50現金券

▲ 黃埔天地《Coffee 4ever 市集》將10月1日至4日舉行，集合14個特色咖啡品牌駐場。(圖片由商場提供)

10月1日除了是國慶外，更是國際咖啡日。香港咖啡文化與日俱增，不少朋友都是咖啡迷，每天一啡已成品味習慣，紅磡黃埔天地特意在這個長周末，一連4日為咖啡愛好者帶來《Coffee 4ever 市集》，讓大家盡享「啡」凡滋味，更送出《賞嘆Coffee Break》現金券優惠，與大眾一同「啡」中作樂，享受美好Coffee Break。

市集集合14個特色咖啡品牌駐場，包括Aster Roaster、Entrebox HK、Cest la Vie等人氣品牌，售賣各款咖啡豆及咖啡用具，多款咖啡好物等著大家來發掘。

在市集活動期間，亦同時推出《賞嘆Coffee Break》，顧客凡於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$400或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根，連同對應商戶之即日單一機印發票，即可換領指定咖啡店$50現金券乙張，每日數量有限，換完即止。

商場亦即將新的Pastime Café進駐，其藍白希臘風的店舖設計，打卡位處處，更是寵物友善餐廳，當中設有半戶外梳化，方便大家帶同毛孩前來打卡，細味曾在澳洲奪獎的自家炒製咖啡豆，歡度閒悠咖啡時光。Pastime Café除了在市集活動駐場之餘，亦帶來分店獨家優惠，凡購買任何咖啡或咖啡豆，可獲贈$50 Pastime Cafe美食現食券；購買任何自家炒製咖啡豆，更可享8折優惠。

▲ Pastime Café黃埔分店推出獨家優惠，凡購買任何自家炒製咖啡豆，可享8折優惠。(圖片由商場提供)

黃埔天地《Coffee 4ever市集》

日期：10月1至4日

時間：12pm-8pm

地點：時尚坊MTR層

黃埔天地《賞嘆Coffee Break》現金券換領

日期：10月1至4日

時間：2pm-10pm

地點：時尚坊地下換領處

詳情：於黃埔天地任何商戶以指定電子貨幣消費滿$400或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根及對應商戶之即日單一機印發票，即可換領指定咖啡店$50現金券乙張，每日數量有限，換完即止。

記者︰劉妙賢