【飯戲攻心】兩地女神鄧麗欣VS林明禎二選一　網民力撐本地薑：都係港女親切啲！

電影《飯戲攻心》由今年的賀歲檔期延至最近終於正式上映，戲中男主角黃子華分別與鄧麗欣（Stephy）和林明禎都有感情線，因而令網民就著兩地女神引起二選一投票。

票數上的結果是1000多票對比3000多票，由馬來西亞女神林明禎大為領先，但在討論上，則有不少網民力撐「本地薑」Stephy，認為：「都係港女親切啲！」

【飯戲攻心】鄧麗欣赴歐洲參加烏甸尼遠東電影節 Stephy意大利大解放除罩行街

最新影片推介：樊亦敏專訪

電影《飯戲攻心》中，黃子華飾演的大哥與林明禎飾演的網紅阿Meow有感情線，同時亦與張繼聰飾演的二弟女友、鄧麗欣飾演的Monica有段揮之不去的舊情。

兩位分別代表香港與馬來西亞的女神，引起網上的討論，網民就著「鄧麗欣VS林明禎」作出投票。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【飯戲攻心】林明禎成廣告女神惹網民不滿？ 「真人版娜美」體重從未過45KG【多圖】

兩大女神對決

帖文經過近一星期的投票與討論，今日截得的票數是由林明禎超過3000票大勝逾1200票的鄧麗欣。支持林明禎的網民普遍都是大讚她驕人的身材，除了豐滿上圍，她的蜜桃臀加上黃蜂腰的比例都非常性感。

另一個討論重點則認為現年32歲的林明禎比38歲的Stephy煞食，有網民直言：「揀林明禎係因為比較後生，同奶無關。」亦有網民比較喜歡林明禎的笑容：「其他配套都同樣重要，我覺得林小姐嘅笑容令佢可以勝出呢場比賽。」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【飯戲攻心】黃子華新片票房報捷 編導陳詠燊：點解會改呢個名？【內附棄用片名名單】

小孩子才作選擇

同時，亦有網民以二人的IG追蹤人數作比較，擁有130萬追人數的林明禎同樣遠超48萬的鄧麗欣，不過亦有網民替Stephy講說話：「明禎跨國公司來喎！」指她在大馬、台灣和香港都有發展，跟Stephy難以相提並論。

雖然在票數上Stephy落後甚遠，但有留言的網民都大讚這位「本地薑」，見證著她由18歲以女團Cookies隊長身份出道，至今成為涉獵歌、影、視的全能女藝人，認為她的「親切感」無得輸。更有網民認為現時的Stephy極具成熟韻味：「鄧麗欣啲女人味濃到可以用嚟送飯，好正！」

不過亦有網民讚同「小孩子才作選擇，我全都要」的理念，作出最兩全其美的「選擇」：「女朋友林明禎，老婆Stephy。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3