【星光路上】陳煒罕談與亡父相處點滴　一度拭淚自覺太少時間陪伴對方

▲ 煒哥接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持人潘盈慧訪問。

1996年參選「亞洲小姐競選」奪冠入行的陳煒（煒哥），轉眼間加入娛樂圈超過25年。近日在無綫劇集《黯夜守護者》擔正女一的煒哥，接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持人潘盈慧訪問，除大談入行經過、多年演戲點滴及愛情觀，更罕有大談與亡父相處點滴。

煒哥父親於今年4月因病離世，當時煒哥正忙於拍攝劇集《回歸》，不過煒哥絲毫未有因而影響表現，獲台前幕後大讚專業。

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父親以她為榮

煒哥受訪時坦言由於父親離世時年事已高，故要接受事實不算太難，反而最難過的是自己心中的關口：「我覺得自己好少時間陪伴喺佢身邊，係過唔到自己嗰一關。」

煒哥坦言父親雖然沒有說出口，但她清楚感受到對方以自己為榮：「我知道佢成日攞我啲相畀佢啲朋友睇，會好開心聽到人哋讚美我。」

煒哥透露其實由踏入十八歲開始，陳父每年都會為她拿取「香港小姐」報名表格，只是煒哥當時因為害羞未有予以理會：「著住泳衣行嚟行去咩，唔得架嘛。」

問到有沒有承諾過父親要做出成績？煒哥即哽咽說：「其實冇特別講呢啲，2018年我拎到『最受歡迎電視女角色』，同馬國明一齊夾份搞慶功，我都有請爹哋嚟，當時爹哋係好開心可以分享到我嘅喜悅。」訪問完畢後，煒哥再應無綫娛樂新聞台要求向亡父發表愛的宣言，內容感性。

▲ 煒哥罕有談及與亡父相處點滴。

入行初期被鄭則仕狂訓話

說回選美，煒哥笑指之後因為化妝師朋友鼓勵她多開眼界，才下定決心參選亞姐。雖然憑亞姐冠軍身份入行拍劇一開始便可當女主角，但煒哥卻因而碰釘無數。

煒哥指當年便被鄭則仕鬧得好甘：「因為佢要求好高，令我短時間內急速成長。25年前如果冇佢，我相信我今日成績應該冇咁好。因為Ken哥帶領，令到我慢慢知道咩叫演戲。」

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加入無綫不介意從低做起

醉心演戲的煒哥，坦言不介意加盟無綫後重新「由低做起」、或是需要性感演出；反而她覺得最大挑戰是演霸氣角色：「同我本人性格落差太大，本身我把聲好柔弱，依家慢慢練到粗豪晒。因為要做有氣勢嘅角色，你必須用到丹田嚟講對白，好攰！尤其《宮心計2深宮計》，攰到不得了。」

煒哥今年先後有《雙生陌生人》、《回歸》及《黯夜》三部作品推出，她指三部之中，最難而又最喜歡的是《黯夜》：「呢部戲份最重，同埋好開心可以同到展鵬合作，起碼十幾年冇同佢合作。我哋每一場戲拍之前都會傾一傾先，佢好成熟同好MAN依家。」