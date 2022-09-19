【星二代】任晴佳著重眼部護理　Ella獲名模媽媽琦琦傳授護膚心得

▲ 任晴佳年紀輕輕已對護膚好有心得。

法國護膚品牌繼日前特意邀請王丹妮（Louise）後，還邀請任達華與名模琦琦的愛女任晴佳（Ella）以特別嘉賓到場。

現年17歲的Ella，遺傳父母的優良基因，擁有身高178cm的她未正式出道已登上各大時裝雜封面，還被喻為「最有潛質星二代」。年紀輕輕的Ella原來對護膚已甚有心得，她還大方透露媽媽傳授的護膚秘訣。

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著重眼部護理

Ella出席品牌活動大感興奮，全因她十分重視對護膚品的挑選，她謂：「我非常重視護膚品，我總是很想知道有甚麼新產品、新技術及如何改善肌膚。」

事實上，Ella早已懂得保養肌膚的重要性：「我非常了解自己使用的護膚產品，每次選購產品，我都會檢查當中的成分，以確保天然之餘，亦會留意是否合適我的肌膚類型及需要。我也很著重眼部護理，因為經常用電話被藍光傷害，所以我一定選最好的眼霜來用。另外我也會常敷面膜，既有趣又可以扮靚。」

提到名模媽媽琦琦向來明艷照人，可有向她傳授護膚心得？Ella直言：「媽媽當然有跟我分享護膚貼士，而她教我最重要是每天也要勤力護膚，例如做好防曬、塗眼霜等等，這點我十分認同，可說是一生受用！」

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