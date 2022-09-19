【小一派位】小一自行分配學位9月底交表　全港津貼直屬中小學名單

▲ 全港津貼直屬中小學名單。

小一自行分配學位將於9月26日至30日接受申請，家長在選報學校時可以留意，本港部分中小學有「一條龍」、「直屬」及「聯繫」3種不同關係，當中不少受歡迎的熱門津貼英中均有直屬小學，若能入讀直屬小學，就能大大減輕未來的升中壓力。

2023學年「小一入學申請表」已經派發，家長可於9月26日至30日期間，向本港任何一間官津小學，遞交小一自行申請表。小一自行不受校網限制，但家長只能為每名子女遞交一份申請表。

家長在為子女選校時，不妨考慮報讀有直屬中學的學校，直屬中學在扣除重讀生及自行分配學位數目後，可最多保留餘額85%學位予直屬小學學生，根據《小學概覽2022》資料，本港現時有17間津貼小學有直屬中學。

簡單而言，一個就讀於直屬學校的小六學生，如果他/她以直屬中學作為第一選擇學校，而他/她的派位組別為第一或第二組別時，該生便有資格獲派保留學位（註：部分中學亦可選擇全收三個組別的學生），然而是否獲派則需視乎有關中學能提供的學位，按派位組別及隨機編號依次分配。

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TOPick根據《小學概覽2022》及教育局「2023年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」，整理了全港有直屬關係的津貼中小學名單：

嘉諾撒聖心學校

校網：11

類別：資助女校

自行分配學額：75

直屬中學：嘉諾撒聖心書院

聖士提反女子中學附屬小學

校網：11

類別：資助女校

自行分配學額：50

直屬中學：聖士提反女子中學

嘉諾撒聖方濟各學校

校網：12

類別：資助女校

自行分配學額：60

直屬中學：嘉諾撒聖方濟各書院

瑪利曼小學

校網：12

類別：資助女校

自行分配學額：60

直屬中學：瑪利曼中學

聖若瑟小學

校網：12

類別：資助男校

自行分配學額：75

直屬中學：聖若瑟書院

聖保祿天主教小學

校網：12

類別：資助女校

自行分配學額：60

直屬中學：聖保祿中學

番禺會所華仁小學

校網：14

類別：資助男校

自行分配學額：50

直屬中學：香港華仁書院

慈幼學校

校網：16

類別：資助男校

自行分配學額：38

直屬中學：慈幼英文學校

聖伯多祿天主教小學

校網：18

類別：資助男女校

自行分配學額：50

直屬中學：聖伯多祿中學

香港仔聖伯多祿天主教小學

校網：18

類別：資助男女校

自行分配學額：63

直屬中學：聖伯多祿中學

聖羅撒學校

校網：34

類別：資助女校

自行分配學額：60

直屬中學：聖羅撒書院

瑪利諾神父教會學校（小學部）

校網：40

類別：資助男女校

自行分配學額：50

直屬中學：瑪利諾神父教會學校

喇沙小學

校網：41

類別：資助男校

自行分配學額：90

直屬中學：喇沙書院

瑪利諾修院學校（小學部）

校網：41

類別：資助女校

自行分配學額：75

直屬中學：瑪利諾修院學校（中學部）

嘉諾撒聖家學校

校網：41

類別：資助女校

自行分配學額：45

直屬中學：嘉諾撒聖家書院

嘉諾撒聖家學校（九龍塘）

校網：41

類別：資助女校

自行分配學額：60

直屬中學：嘉諾撒聖家書院

天主教伍華小學

校網：43

類別：資助男女校

自行分配學額：50

直屬中學：天主教伍華中學

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責任編輯︰林愛娜