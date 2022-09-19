  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 18:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明日戰記】古天樂與長者及小童睇戲玩遊戲　甘比讚古仔：十分有善心及義氣

娛樂 17:08 2022/09/19

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

古天樂投資及主演的《明日戰記》票源勢如破竹，以6024萬元暫居香港電影史上華語片十大票房第6位，影片仍在上映，有望挑戰三甲位置。

劉鑾雄慈善基金於上周一（9月12日）及昨日（9月18日）資助慈善機構會員觀看電影《明日戰記》，其信託人之董事陳凱韻（甘比）昨日特別與大家一起觀看電影。

甘比分享當日活動拍下的照片寫道：

古仔是我在圈中認識一位十分有善心及義氣的老友，每次他一開口，我也必撐的！

有天收到他電話，想請一班我們幫開的小朋友及長者們看『明日戰記』。他忙到不得了，但仍記掛大家疫情下很久沒到戲院看戲，雖然我們一起做了多場慈善欣賞會，他未必每次也能到場支持，但這天，他就聯同姜皓文等人，到了皇室堡Grand Cinema，為小朋友及長者送上驚喜，我好開心與古仔及大家一起玩遊戲、拍照及送贈禮物！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

此外，古仔還提醒大家環保的重要，甘比表示：

古仔還告訴了大家，他拍這部電影是好希望大家珍惜地球資源，愛惜地球，他還告誡小朋友們要孝順，感動感動！

希望大家除了欣賞『明日戰記』的震撼觀影體驗，支持香港首部科幻電影鉅獻外，亦認真探討一下古仔在這部電影中提到的深層意義！

最新影片推介：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【環境保育】陳凱韻獲委任為保育特使　甘比：教育下一代珍惜地球資源
19:43 2022/08/30
【環境保育】陳凱韻獲委任為保育特使　甘比：教育下一代珍惜地球資源
【明日戰記】票房破6千萬登最賣座華語片第6位　古天樂盼培育更多年青人拍不同電影
今日 13:11
【明日戰記】票房破6千萬登最賣座華語片第6位　古天樂盼培育更多年青人拍不同電影
【明日戰記】曾俊華帶家人睇老友古天樂新片　幽默稱：曾太做咗古太
12:54 2022/09/11
【明日戰記】曾俊華帶家人睇老友古天樂新片　幽默稱：曾太做咗古太
【暑期筍工】近3000名學生申請華置暑期工　甘比親與學生會面：十分安慰
16:11 2022/07/21
【暑期筍工】近3000名學生申請華置暑期工　甘比親與學生會面：十分安慰

你可能感興趣

【環境保育】陳凱韻獲委任為保育特使　甘比：教育下一代珍惜地球資源
19:43 2022/08/30
【環境保育】陳凱韻獲委任為保育特使　甘比：教育下一代珍惜地球資源
【明日戰記】票房破6千萬登最賣座華語片第6位　古天樂盼培育更多年青人拍不同電影
今日 13:11
【明日戰記】票房破6千萬登最賣座華語片第6位　古天樂盼培育更多年青人拍不同電影
【明日戰記】曾俊華帶家人睇老友古天樂新片　幽默稱：曾太做咗古太
12:54 2022/09/11
【明日戰記】曾俊華帶家人睇老友古天樂新片　幽默稱：曾太做咗古太
古天樂 陳凱韻 劉鑾雄 娛樂人物職業 演員 姜皓文 電影

最高瀏覽

【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
17:56 2022/09/18
【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
【癌症殺手】最新6大致癌原因　研究：全球44%死亡案例可避免
18:42 2022/09/18
【癌症殺手】最新6大致癌原因　研究：全球44%死亡案例可避免
【對抗濕疹】35歲髮型師爸爸雙手受濕疹困擾4年　服藥2天排出組織液退腫重拾健康
14:33 2022/09/16
【對抗濕疹】35歲髮型師爸爸雙手受濕疹困擾4年　服藥2天排出組織液退腫重拾健康