【明日戰記】古天樂與長者及小童睇戲玩遊戲　甘比讚古仔：十分有善心及義氣

古天樂投資及主演的《明日戰記》票源勢如破竹，以6024萬元暫居香港電影史上華語片十大票房第6位，影片仍在上映，有望挑戰三甲位置。

劉鑾雄慈善基金於上周一（9月12日）及昨日（9月18日）資助慈善機構會員觀看電影《明日戰記》，其信託人之董事陳凱韻（甘比）昨日特別與大家一起觀看電影。

甘比分享當日活動拍下的照片寫道：

古仔是我在圈中認識一位十分有善心及義氣的老友，每次他一開口，我也必撐的！ 有天收到他電話，想請一班我們幫開的小朋友及長者們看『明日戰記』。他忙到不得了，但仍記掛大家疫情下很久沒到戲院看戲，雖然我們一起做了多場慈善欣賞會，他未必每次也能到場支持，但這天，他就聯同姜皓文等人，到了皇室堡Grand Cinema，為小朋友及長者送上驚喜，我好開心與古仔及大家一起玩遊戲、拍照及送贈禮物！

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此外，古仔還提醒大家環保的重要，甘比表示：

古仔還告訴了大家，他拍這部電影是好希望大家珍惜地球資源，愛惜地球，他還告誡小朋友們要孝順，感動感動！ 希望大家除了欣賞『明日戰記』的震撼觀影體驗，支持香港首部科幻電影鉅獻外，亦認真探討一下古仔在這部電影中提到的深層意義！

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