【第五波疫情】今增6260宗確診　多10名染疫者離世【不斷更新】

▲ 衞生防護中心交代最新疫情（林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏醫生今日（19日）出席疫情記者會交代最新疫情。

今日新增6260宗確診個案，本地感染個案佔6086宗（包括1479核酸4607快測）、174宗輸入個案（95人在機場確診，47宗在抵港1至3日確診，25名黃碼人士於抵港4至7日確診，7人在抵港8日後才確診）；另錄10宗公立醫院內離世個案，今波疫情累計死亡個案達9688宗。

現有2647名病人留醫，新增7名病人情況危殆，11人情況嚴重，目前共56名病人情況危殆、59人情況嚴重、17人在深切治療部留醫。

10宗公立醫院內離世個案涉及7男3女，年齡介乎55至93歲，其中7人未打齊3針疫苗，最年輕的55歲男死者沒有打針，本身有小腦麻痺，糖尿病及高血壓，沒有自理能力，9月初因發燒入院，檢測揭新冠病毒量高，肺片比較花，服用抗病毒藥亦沒有好轉。

【16:45】

被問到外防輸入措施，歐表示，輸入個案有比較嚴謹及頻密檢測，冀一旦染疫可盡快發現以隔離，3+4方案後有市民離開檢疫酒店後才確診，他認為是預期之內，亦有黃碼作風險管控措施，中心會密切注意數據看下一步措施怎做。

關於55歲離世病人，關慧敏表示由於其入院已知染疫，故有處方瑞德西韋，她又指病人自身疾病、疫苗注射及發病時間均會影響口服藥治療成效，認為難一概而論藥物效用；她強調發病後5日內服用口服藥都有效減重症，故近日死亡數字都有回落，再次呼籲市民如確診，有不適應盡快求醫。

【16:45】

關慧敏表示，公立醫院入院人數及病床使用量，員工確診人數都有向下趨勢，局方留意到一些非緊急醫療需要，如手術及檢查，已開始有調整；遙距治診則仍維持，本周會再密切監視調整。

【16:43】

被問到何時可放寬防疫措施，歐家榮相信港府會檢視一系列因素包括疫情走勢是否穩步向好，對公立醫院壓力較少便可看有沒有機會調整，再強調打3針出現重症機會少。

【16:42】

粉嶺神召會幼稚園有2層9班房，分上下午班，過去7天共有23學生及6老師確診，1C班上午班33名學生共有4人確診、下午班有8宗；3B班4宗，其餘個案分散不同班別。歐指由於該校已達5%學生確診，及擔心有小朋友戴不好口罩，且分散不同日子出現，「陸續有個案好似停不到」，了解該校沒有學生沒有進食。

至於另一間爆疫特殊學校，4名學生均住宿舍同一間房，該房有16名宿舍，其他宿生都比較高危，故可回家或到檢疫中心檢疫；分3班，其中一班2人，該班有8人，其餘兩班都是一人確診，惟由於人數不多，故都建議檢疫。

【16:40】

Omicron 變種病毒方面，9月13日個案中，感染Omicron BA.4或BA.5佔整體個案84.1%；其中感染BA.5佔整體個案77.6％、感染BA.4佔整體個案6.48％、感染BA.2.2佔13.2％、感染2.12.1佔2.7％。

【16:35】

院舍個案方面，昨有3間老人院舍7院友，及1間殘疾院舍有1名院友確診，致58院友需檢疫。

另學校個案方面，由周五起，866間學校呈報1881宗個案，涉1618學生及263教職員。有675間學校過去7日有兩宗或以上個案，今有20間學校有22班需停課一周，一間特殊學校有3班共4名同學確診，均居宿舍。較早前3間學校已有班別停課，今再有新增班別需停課。詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文