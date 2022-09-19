【環保回收】全港唯一紙包飲品盒回收廠不獲續約　創辦人稱正積極覓地冀留港繼續回收業務

▲ （喵坊Mil Mill Facebook圖片）

位於元朗創新園的全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲業主科技園公司續約，一旦未能覓地重置廠房，每月約百噸紙包飲品盒及約千噸廢紙或無人回收而要棄置堆填區。科技園回覆查詢時稱，會繼續與營運「喵坊Mil Mill」的「資訊機密處理有限公司」協商遷出時間，按需要再給予寬限期。「喵坊Mil Mill」創辦人稱，環保署曾與他們聯絡，稱將有3幅專供回收業的短期租約用地會公開招標，同時亦有2個商界機構主動接洽，表示願意協助，但均未能提供合適用地。

「喵坊Mil Mill」聯合創辦人葉文琪表示，環保署職員今日曾與他聯絡，表示接下來有3幅專供回收業的短期租約用地可招標，並登記其聯絡資料，同時也詢問他有什麼希望與環保署反映。葉文琪稱，已向環保署反映，留意到環保園的舊廚餘廠仍未清拆，暫時空置，希望可以租用該廠房。他重申不希望結業，冀留在香港繼續做紙包飲品盒回收，為香港減廢回收出一分力，又指現時正積極尋找搬遷地，除了環保署用地外，也有與土地發展商聯絡，看看會否有合適廠房；他指至今也有2個商界機構接洽他們，稱願意提供協助，但均沒有合適地點提供，暫未有眉目。

葉文琪又希望，科技園可提供較長的寬限期，非不是只有數個月，而是2至3年，指環保園的現代化紙漿生產設施預計2025年才開始運作，屆時有人回收處理紙包飲品盒，他們也能功成身退，否則現時的回收或會斷纜，過去幾年的功夫等同白費。他也擔心，萬一限期前未能找到合適地方，或連機器都未能保留，提到廠方也正研究新技術，冀用較細小機器回收再造紙包飲品盒，若成功將來即使是在工廈也能繼續運作。

葉文琪亦表示，去年已與新加坡國家環境局有交流，對方亦曾帶他們在新加坡參觀廠房，他指「喵坊Mil Mill」有意在當地設廠，但不等於會放棄本地回收業務，未來希望在兩地均設廠。

環保署回應稱，已聯絡喵坊負責人了解，並正就事件提供適切協助，包括聯絡科技園公司，至於喵坊希望使用環保園南華廚餘廠的舊廠房，相關廠房已被用作其他項目，工程亦已開展。

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記者：黃小冰