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【恢復通關】唐英年歡迎港府積極考慮「0+7」　否則憂慮本港優勢將嚴重受損

政治 15:57 2022/09/19

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全國政協常委唐英年。（經濟日報資料圖片）

據報港府正積極考慮放寬入境檢疫措施至「0+7」，即抵港後毋須在酒店檢疫。全國政協常委唐英年對此表示歡迎，強調：「我們對國際這對門，我們必須與國際看齊，否則我們相對上的優勢就會嚴重受損。」

新冠疫情爆發近3年，唐英年坦言：「我們香港人都辛苦了，捱了那麼多年，這幾年很多生意，不只說老字號、新字號又好、老字號又好、大公司又好、中小企都好，『死了』很多，有很多『吊鹽水』吊了很久，所以我覺得我們應該要盡快（放寬入境檢疫措施）。」

「我們在甚麼情況下確保我們自己疫情可控，而你要適度放寬，讓我們相關人士，無論工商界人士、探親也好、緊急家庭要事也好，能放寬進入內地，這是一方面；」他續指，「但我們對國際這對門，我們必須與國際看齊，否則我們相對上的優勢就會嚴重受損。」

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責任編輯：胡偉明

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