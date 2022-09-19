【現代陳世美】年青時外遇拋妻棄子　不忠老公晚年被情婦拋棄安老院

▲ 男子年輕外遇不斷拋妻棄4子，晚年被情婦丟棄養老院孤伶伶過活。

天倫之樂要珍惜，切勿因自己一時情迷意亂令大好家庭破碎。台北有一名已婚男子即使明知自己已有家室，但仍然於年青時出軌，擅自與小三同居。惟至晚年，男子卻被情婦棄於安老院，妻子亦最終心死法院訴訟離婚，4名元配所生的子女亦與他淪為陌路人，最終只落下孤家寡人的結局。

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妻子小芬（化名）於法庭上指控，與丈夫阿坤（化名）自1961年結婚，陸續生下4名子女，但阿坤婚後很少返家，家庭擔子便全然落在小芬身上，她自此便早出晚歸在市場賣魚，不但要獨力養活家庭，更經常被在外沾花惹草的丈夫伸手討錢。據了解，阿坤婚後出軌不斷，在1981年期間更開始與情婦同居，並育有1名私生子，不過，小芬卻一直未有與丈夫離婚。

直至多年後，小芬得知阿坤被情婦丟棄在安老院，看在夫妻之情，她帶著4名子女去探望，卻見到多年對家庭不聞不問的丈夫，非但毫無悔意，更竟對棄他於不顧的情婦日夜念掛，並時常寫信給她。

看到此情此景，終令小芬心灰意冷下向法院訴請離婚。而阿坤自被情婦拋棄、因與小芬所生的4名子女，也在去年向法院主張免除對父親扶養義務，獲法院判准，他自此便終日於安養院孤伶伶地過活，大時大節亦無人探望，結局十分淒慘。

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責任編輯：羅嘉欣