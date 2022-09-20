【靚太安樂窩】愛貓夫婦熱愛日式智能家居風格　打造愛貓遊樂場+電動投影幕

▲ 業主把800呎單位打造成愛貓遊樂場及智能家居。

智能家居愈來愈普遍，為家居生活提供了不少便利。今集《靚太安樂窩》會為大家介紹MAD Studio的設計師Alvin所設計的智能家居，以及善用家居環境打造一系列貓貓玩樂設施，為業主打造充滿貓貓氛圍的日式智能單位。

單位為碧堤半島800呎三房一廳的單位，單位以日系設計為主。入屋的位於Alvin設計了一個櫃，讓業主放置「散紙」及車匙，下方還有椅子，出門時可作換鞋之用。為左增加儲物空間，後方設計了一個到頂的大型水泥灰色儲物櫃，襯托單位「灰襯木」的感覺。飯廳位置設有木色的飯枱，飯枱上還有讓貓貓進食的「飯碗」，木桌下還增設了貓布。

屋主吃飯時貓貓也可以陪他們一起用餐。

客廳位置，電視櫃設有了自動升降的投影幕，讓業主可以隨時使用投影幕看電影。電視櫃旁還設有貓梯，讓三隻貓貓自由上落。電視櫃下方特設了放置貓糧的位置，而後方的玻璃牆的黑色邊位更用作收藏電線，以免被貓貓破壞。

▲ 電視櫃旁打造了為貓貓而設的貓梯。（湛斯雅攝）

書房及客廳以玻璃牆作隔間，可以增加空間感之餘，也可以讓業主在書房內觀看到客廳，可以看到貓貓的身影。書房牆身使用了硅藻泥牆做特式牆，亦設計了雲石層版作襯托，「從客廳望入黎，唔會覺得係望緊書房，而係望到一幅特式牆。」書房還有地台設計，大大增加了屋主的儲物空間。

由於業主喜歡智能家居，Alvin把單位全部的燈，窗簾都都製作成智能式，只需要聲控就可以控制開關，不得不是的是廚房還使用了感應燈，一走進去感應燈就會自動開啟。為了增加廚房與客廳的空間感，Alvin在廚房設計了雙趟門，「想空間大啲。可以趟開兩道門做開放式廚房，會煮油煙較多嘅食物時，就可以關閉兩道門趟門，做封閉式廚房。」

整個廚房以灰襯木為主，可以襯托整個單位的設計，帶有日式的感覺，使用了水磨石，帶有少許水泥風格，可以襯托比較溫暖的木色廚櫃。

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廁所入口位置位於廚房，使用了工人房來擴大廁所空間，由於業主希望放置洗衣機在廁所內，Alvin於是設計了一個較長的洗手盆櫃，可以放置洗衣機之餘，又增加了儲物空間。

工程詳情：

裝修公司：MAD Studio

裝修時間：約4.5個月

總裝修設計費用約$100萬，當中包括基本裝修、泥水電工、清拆工程、油漆木工工程及安裝等。

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責任編緝：蕭雅文