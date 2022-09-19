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【聲夢傳奇】JW無受男友家族被申請破產影響　王灝兒與《痞子殿下》演員開心相敍

娛樂 17:19 2022/09/19

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JW心情沒受影響。

卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲、兒子葉韋彤（Tarzan）一家三口，近日遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司申請破產，三案均排期在11月8日在高等法院提訊。

而Tarzan正是JW王灝兒的男朋友，破產一事傳出後，卓悅控股（00653）更於9月14日發表聲明，澄清勿以「卓悅太子爺」等字眼形容葉韋彤。

聲明指，集團現時最大股東為陳健文，他亦為公司董事會主席兼執行董事。而葉俊亨及鍾佩雲已於2020年出售股份予陳健文，並不再是集團的主要股東，又強調有關葉氏家族三人之訴訟案件均與集團無關，亦不會對集團構成業務上的影響。敬請勿以「卓悅太子爺」等字眼容形葉氏家族成員，以免造成公眾誤會。

【聲夢傳奇】JW男友家族遭入稟申請破產　王灝兒早視卓悅太子爺為結婚對象

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心情無損照出席飯局

事件傳出後，雖然JW沒為此事回應，但似乎心情無受影響，皆因與她合作劇集《痞子殿下》而成為好友的周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及張頴康，齊齊相約飯局，陳瀅並上載合照在社交網，見眾人開心舉V，JW亦展露燦爛笑容，可見心情相當不錯。

其實JW與Tarzan拍拖以來感情穩定，不但常在社交平台放閃，JW曾接訪問表示與男人已到適婚年齡，亦視對方為終身伴侶。

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原班人馬開續集

另外,近日有指由於《痞子殿下》收視好口碑好，故TVB火速宣布以原班人馬開拍續集《痞子殿下2》，據知已暫定明年三月開工，而劇中五位主角在續集上亦有新方向發展，定必能擦出更多火花。

撰文 : TOPick柴犬出出動

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