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【檢疫隔離】丘應樺：外商對「3+4」無太大意見反映　冀盡快減省檢疫規定

政治 16:21 2022/09/19

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商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片）

日前外訪柬埔寨的商務及經濟發展局局長丘應樺表示，當地商界對本港「3+4」的檢疫隔離政策沒有太大意見反映，他們都是希望盡快減省檢疫規定，相信會讓兩地商貿往來更為順暢。

丘應樺今早接受電台訪問表示，對外貿易於疫情之下會受影響，疫情受控當然可令商貿更順暢。他相信，倘疫情受控，所有檢疫措施會慢慢逐步放鬆，對人流、物流及資金流方面都有幫助，港府亦會務實、根據科學數據作出決定。

他日前赴柬埔寨出席東盟經貿部長會議，雙方簽訂《自由貿易協定》及《投資協定》。他表示，有關協定可促進經濟一體化及消除貿易壁壘，保障投資者在協約國的投資受到法律保障，形容會議十分成功。

丘應樺續指，東盟為香港第二大貿易夥伴，亦是本港第三大的服務貿易夥伴，半年貿易額達到840億美元，按年上升12%。他在會議期間，亦藉機會與東盟其中5個國家舉行雙邊會議，加強香港與東盟國家的貿易關係，另一方面亦就香港加入《區域全面經濟合作夥伴協定》（RCEP）向東盟國家爭取支持，又指對方態度十分積極。

丘應樺表示，《RCEP》可加速香港與其他國家的經貿合作，可促進經濟一體化，對於香港未來的商貿發展十分重要，香港已於今年年初申請加入，根據規定，需要18個月時間流程，才可批准，希望可以於2023年7月成為協定其中一個成員。

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記者：陳葆琳

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