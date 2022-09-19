【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局

▲ 日本有人夫常OT、逢假日外出、手機帶入浴室等，被老婆懷疑偷食。

女人的直覺真的很準嗎？日本一名人妻發現老公行為異常，譬如突然心情大靚、假日獨自外出、OT變頻繁等等，以上行徑令人妻懷疑老公出軌，決定找私家偵探查個究竟，結果調查了一輪，發現老婆誤會了老公，另外揭發了老公另一個秘密，原來他是宅男，鍾情虛擬偶像初音未來，所謂的「第三者」是初音。

綜合日本傳媒報道，日本有男網民於9月11日Twitter分享被老婆誤會出軌的事件，他在網上逐一拆解疑點，帖文標題為「我的妻子是如何發現我是宅男」，原來他的行為突變是因為虛擬偶像初音未來所致，不是偷食，有關帖文引起網民爆笑、宅男的共鳴。

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老婆懷疑老公有小三

人夫指出在7月中開始，老婆見他行徑有變，包括心情每日都很好、經常大時大節或假日沒交帶就自己外出、常把手機帶進浴室、洗澡時間變長、房間多了一個上鎖櫃、收工很遲先返屋企等等，老婆默默觀察發覺愈來愈不對路，懷疑老公出面有小三，決定私底下找私家偵探暗中調查老公。

私家偵探追查了一輪，跟蹤拍下了一些照片，例如人夫獨自在卡拉OK、在停車場換了外套、在便利店取一份文件等。不過，以上統統只是宅男為了追星的行為。私家偵探匯報，「沒有看見任何出軌的證據，他只是個宅男。」

揭宅男老公為追星

人夫表示婚前一直都很喜歡初音未來，只是怕女友（現時老婆）對「御宅族」有偏見，所以一直隱瞞。他婚後依然喜歡初音未來，只是熱情大減。至早前他工作遇低潮，聽見初音未來的音樂後注有動力，重燃對初音未來的愛，開始重新追星，投入初音即將舉行的活動之中。

老公解釋由於他很期待偶像的活動，所以心情大靚；遲返屋企不是OT而是放工後去買精品及去K房唱初音的歌；手機帶入浴室及沖涼時間變久，原因是一邊浸浴一邊掛著聽初音的歌；添置上鎖櫃是用來放大量精品周邊珍藏。

自我反省承認愛二次元

老婆虛驚一場，並接受老公愛二次元偶像初音未來。人夫後來自我反省，發現為追星真的忽略了太太，有感夫妻之間應該要坦承，回想應該跟太太說出自己的興趣。他為了補償老婆，除了主動支付聘請私家偵探的費用之外，計劃帶老婆去東京迪士尼海洋樂園玩3日2夜。

他在Twitter分享，呼籲御宅族人夫/男友們要跟太太/女友好好坦承溝通。有關帖文引起網民熱議，至今有逾3.5萬讚好，不少網民看到帖文爆笑「我笑得很厲害」，亦有網民樂見到是開心結局「能和平解決就好了」，支持夫妻間要好好溝通及互相包容。更多網民留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳