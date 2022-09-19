【改善失眠】睡前不宜刷牙飲水　睡眠醫師列十大「睡前NG行為」　

▲ 刷牙、手機設鬧鐘都不可，睡眠醫師列十大「睡前NG行為」。

都市人失眠問題屢見不鮮，但有沒有想過背後元兇可能是一些平常入睡前的生活小習慣? 日本有睡眠專家便指出，許多人在睡覺之前，習慣刷牙清潔口腔、設定手機鬧鐘，或者稍微做點伏地挺身鍛鍊肌肉的習慣。但其實這些行為，卻都有可能阻礙入睡，如果想要好好睡上一覺，就必須盡量避免「睡前10項NG行為」。

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日本睡眠學會認證的醫師白濱龍太郎日前接受《日刊SPA》專訪時，提到大部分民眾都習慣在睡前一刻才刷牙，但卻忽略刷牙會刺激牙齦，導致體內助眠的睡眠荷爾蒙褪黑激素分泌減低，所以他建議，最好改在睡前1小時先行刷牙；如果很想在睡覺前持續保持口腔清爽，則可改用漱口取代。對於有人建議睡前喝水，白濱龍太郎則認為喝過多的水反而容易半夜頻尿、起床上廁所而中斷睡眠，因此如果想要一覺好眠，在晚餐時喝足夠的水即可。

此外，白濱龍太郎亦認為睡覺前才使用手機設定鬧鐘，絕對是影響睡眠的元兇之一，因身體會被手機的藍光干擾，而且過於依賴鬧鐘，亦會致身體產生疲憊感，因此他建議讓身體培養規律的生理時鐘，在天亮時自然醒來。另一方面，白濱龍太郎也提到，有些人上床後輾轉反側亦難以入睡，當意識到時間流逝時，反而會影響心情、在黑暗中更易有負面情緒更，在這種情況，他建議最好先暫時離開床鋪，緩和一下心情之後再入睡會比較好。

因此《日刊SPA》整理出10大睡前的NG行為清單：

1. 晚上沖完涼就訓覺

2. 睡前做肌力訓練

3. 睡前喝大量的水

4. 睡覺前一刻才刷牙

5. 睡前才設定手機鬧鐘

6. 總是依靠鬧鐘叫醒起床

7. 睡不著還一直賴在床上

8. 好幾年都使用同一張床墊

9. 半夜爬起來看時間

10. 假日睡眠時間過長

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責任編輯：羅嘉欣