【網絡熱話】九龍城48年老字號豪華餅店將結業　周潤發撑足40年蛋撻高峰期曾日售3,000件

▲ 不少市民得悉消息後，紛紛到豪華餅店打卡留念。（Facebook 香港茶餐廳及美食關注組）

屹立九龍城48年的老字號豪華餅店將於10月1日起結業，引來大批市民排隊購買包點蛋撻，店門更現人龍。

豪華餅店1977年開業至今，已屹立九龍城48年，餅店的馳名蛋撻，在高峰期更曾日售3,000件。餅店大部分客人都是熟客，當中包括周潤發。他在餅舖開業的第二年，即1979年已開始來幫襯。店主周太曾向本報表示，發哥除非到外地拍戲，否則會一星期來一至兩次，通常都是早上8、9時，在店主夫婦忙碌時，發哥更曾化身店員幫手賣包。

惟豪華餅店近日在店門外貼上告示，指店舖將於10月1日停止營業，並感謝街坊48年來的支持。

不少市民得悉消息後，紛紛到豪華餅店打卡留念，店外一度出現數十人長龍，更有市民特地到餅店排隊90分鐘購買蛋撻。

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記者：黃穎津