  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 17:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】九龍城48年老字號豪華餅店將結業　周潤發撑足40年蛋撻高峰期曾日售3,000件

社會 16:33 2022/09/19

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

不少市民得悉消息後，紛紛到豪華餅店打卡留念。（Facebook 香港茶餐廳及美食關注組）

屹立九龍城48年的老字號豪華餅店將於10月1日起結業，引來大批市民排隊購買包點蛋撻，店門更現人龍。

豪華餅店1977年開業至今，已屹立九龍城48年，餅店的馳名蛋撻，在高峰期更曾日售3,000件。餅店大部分客人都是熟客，當中包括周潤發。他在餅舖開業的第二年，即1979年已開始來幫襯。店主周太曾向本報表示，發哥除非到外地拍戲，否則會一星期來一至兩次，通常都是早上8、9時，在店主夫婦忙碌時，發哥更曾化身店員幫手賣包。

惟豪華餅店近日在店門外貼上告示，指店舖將於10月1日停止營業，並感謝街坊48年來的支持。

不少市民得悉消息後，紛紛到豪華餅店打卡留念，店外一度出現數十人長龍，更有市民特地到餅店排隊90分鐘購買蛋撻。

【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌　醫生拆解胃癌徵狀與治療

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【閘門來了】東鐵綫擬明年中起加裝閘門　乘客候車位置將南移1至2卡距離
今日 15:42
【閘門來了】東鐵綫擬明年中起加裝閘門　乘客候車位置將南移1至2卡距離
【感情爭執】西環街頭兩女「鉸剪腿」式纏鬥　中年婦高呼：佢搶我老公
今日 09:43
【感情爭執】西環街頭兩女「鉸剪腿」式纏鬥　中年婦高呼：佢搶我老公
【網絡熱話】男子搭城巴躺入行李架　網民：卧鋪巴士應該要收貴少少
今日 10:47
【網絡熱話】男子搭城巴躺入行李架　網民：卧鋪巴士應該要收貴少少
【網絡熱話】上環兩餸飯店門外現人龍　網民嘆：誰能預計香港人要排隊買兩餸飯？
今日 12:48
【網絡熱話】上環兩餸飯店門外現人龍　網民嘆：誰能預計香港人要排隊買兩餸飯？

你可能感興趣

【閘門來了】東鐵綫擬明年中起加裝閘門　乘客候車位置將南移1至2卡距離
今日 15:42
【閘門來了】東鐵綫擬明年中起加裝閘門　乘客候車位置將南移1至2卡距離
【感情爭執】西環街頭兩女「鉸剪腿」式纏鬥　中年婦高呼：佢搶我老公
今日 09:43
【感情爭執】西環街頭兩女「鉸剪腿」式纏鬥　中年婦高呼：佢搶我老公
【網絡熱話】男子搭城巴躺入行李架　網民：卧鋪巴士應該要收貴少少
今日 10:47
【網絡熱話】男子搭城巴躺入行李架　網民：卧鋪巴士應該要收貴少少
網絡熱話 九龍城 周潤發 結業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
17:56 2022/09/18
【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
【癌症殺手】最新6大致癌原因　研究：全球44%死亡案例可避免
18:42 2022/09/18
【癌症殺手】最新6大致癌原因　研究：全球44%死亡案例可避免
【對抗濕疹】35歲髮型師爸爸雙手受濕疹困擾4年　服藥2天排出組織液退腫重拾健康
14:33 2022/09/16
【對抗濕疹】35歲髮型師爸爸雙手受濕疹困擾4年　服藥2天排出組織液退腫重拾健康