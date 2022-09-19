【婆媳關係】老爺奶奶醫院探B講不出新抱全名　護士怒睥拒兩老探BB

▲ 今次護士又做得對！

婆媳關係是千古難題，但新抱生了4個子女，但老爺奶奶竟不知道新抱的全名，未免過於離譜，但内地卻發生真人真事。

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内地近日流傳短片，老爺奶奶聽到新抱生了第4胎後趕到醫院探望孫兒，但短片中見到一位婦產科護士抱起BB，而在產房外面的家屬想抱走BB，隨即護士問他們產婦叫什麼名字，這個簡單問題，但家屬竟然答不出來，只是說新抱叫「小王」，這個時候護士亦提高警覺性，不給他們抱走BB。

護士拒將BB交出，並直言:「連媽媽的名字都不對，我怎麼可能把娃娃抱給你！」片中護士更以凌厲眼神警告對方，表現紛紛獲內地網友讚好，有指家屬中包括老爺奶奶，他們解釋因為在家叫開新抱小名，所以才不知道全名，但護士不相信他們的說話，堅決不讓家屬抱走BB。

▲ 護士以凌厲眼神警告產婦家屬。

影片在網上引起很多網民討論，不少內地網友力撐護士，大讚她做法正確、謹慎及有責任心。有網友則指，夫家連產婦的名字都叫不出來，應該平時不太重視這個新抱，而且到了醫院都只是掛住個孫，狠批他們對產婦漠不關心。

不過事件後來竟然瘋狂大逆轉，產婦親自拍片回應事件，她表示當時正在生產第4胎，又澄清他們一家人感情非常之好，叫不出新抱這個名的情況在農村相當常見，因為大家平常以小名稱呼多，她還讚賞坐月期間都是由奶奶及姑奶照顧。

▲ 今胎是產婦的第4胎。

而產婦回應之後，有自稱來自農村的網友表示家鄉確實多數會叫小名，所以好多人都不知道真名是什麼，指產婦的老爺奶奶情有可原，但亦有人認為只是藉口，如果是外人叫不出名很正常，但連新抱名字都叫不出來就很牽強。

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責任編輯︰王明芳