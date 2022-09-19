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【性侵女童】涉藉做實驗性侵12歲自閉症女童　20歲副學士男生強姦罪成候判

社會 16:37 2022/09/19

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涉藉做實驗性侵12歲自閉症女童，20歲副學士男生強姦罪成候判。（資料圖片）

20歲副學士男生涉於所住大廈尾隨患自閉症12歲女童進入升降機，將她拉往後樓梯，聲稱想做實驗，其後將她強姦。涉案男生被控1項強姦罪及與13歲以下的女童非法性交的交替控罪，案件早前於高等法院開審，陪審團今（19日）退庭商議4個多小時後，裁定強姦罪成立。法官先索取事主創傷報告，以及替被告索取精神及心理報告，被告還押至12月1日進行求情及判刑。

被告方嘉樂（20歲），報稱學生，被控1項強姦罪及與13歲以下的女童非法性交的交替控罪。控罪指，被告於2020年10月19日，於大圍某大廈樓梯強姦X，交替控罪則指被告於同日同地，與12歲女童X非法性交。

控方指被告自小學始患專注力失調及過度活躍症，被告為副學士一年級學生。法官先索取事主創傷報告，並認為被告年輕，「搞個12歲細路女」，故先替被告索取精神及心理報告，以了解其情況，遂將案件押後至12月1日進行求情及判刑，被告還押候判。

控方早前於開案陳詞指，被告與12歲事主X同住一大廈不同樓層，兩人互不相識。X有自閉症、專注力失調及過度活躍症，智商78，言語理解及談吐智力功能指數屬均邊緣範圍。

事發日下午約2時，X放學回家乘搭升降機，電梯內有被告、X及其他人。控方指X步出升降機後，被告跟隨，並拉X往後樓梯。被告要求X脫去口罩後，要求吻她，遭X推開。

被告又自稱是大學生，想做實驗。X其後遵從被告要求，將內褲褪至膝蓋位置，被告三度要求X口交被拒，被告又4次將下體性侵X下體，事後給予紙巾X清潔後離開。

X返回住所後告知母親，同日報警。經法醫檢驗後，發現X陰道擦傷，與近期性交極為脗合，並於其校服發現精液，被告於翌日被捕。被告於案件開審前承認非禮罪，承認以手指非禮本案事主X下體。

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記者：林育慧

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