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【快速測試】3區污水呈陽性當局派20.5萬快測包　涉荃灣帝華軒、葵青月海灣等

社會 16:43 2022/09/19

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3區污水呈陽性當局派20.5萬快測包，涉荃灣帝華軒、葵青月海灣等。（資料圖片）

政府今日（19日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約20.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 葵青區 — 浩景臺、祖堯邨、悅麗苑、賢麗苑、下葵涌村、月海灣、芊紅居及葵涌中心
  • 荃灣區 — 圓墩村、怡龍別墅、排棉角村、瀧珀、青龍頭新村、帝華軒、海雲軒、豪景花園依麗小築、龍騰閣、富華中心、荃豐中心、華都中心、怡景園、綠楊新邨、寶雲匯、朗逸峯及光板田村
  • 黃大仙區 — 彩虹花園、文德樓、牛池灣村、金池徑14-16號（雙號）、金池徑21-23號（單號）、金池徑22-24號（雙號）、金池徑29-31號（單號）、龍池徑、天宏苑、天馬苑、翠竹花園、竹園聯合村及竹園南邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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