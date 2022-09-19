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【同甘共苦】妻子體弱多病長期就醫　7旬的士司機不敢病︰賺錢替她治病

親子 18:25 2022/09/19

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有年老的士司機不敢病，只為賺錢讓體弱多病的妻子就醫。

我經常乘坐計程車，發現這幾年多了一些年過六十五甚至七十歲的計程車司機。下車的時候，除了多付一點小費，我也會順道祝福他們身體健康。

昨天付車資的時候，白髮的士司機對我說：「小姐，你真有禮貌，多謝你祝我身體健康。你知道這一句說話對我來說有多重要嗎？我的太太身體不好，每月需要花很多錢看中醫和西醫。我很需要健康，否則我哪有能力賺錢替她治病？」

想起了一位移民在外的友人。在異邦剛安定下來，她發現自己得了癌症。

某天她要到城裏驗血，把診所地址輸入汽車的導航系統，最後車子停在一個露天停車場。她問一位剛把車子泊好的女士知否診所在哪裏。

「對不起，我不知道。祝你今天的體檢順利，有一個理想的報告。」對方微笑送上祝福。

「謝謝你，我也這樣希望。」

最新影片︰

人生路不熟，吾友在停車場附近努力尋找那間診所之際，剛才那位女士折返。「前面有個小商場，你要找的診所可能會在那兒，我帶你去。」二人邊走邊談。

「我患有第三期癌症，今天要去作血液檢查。我正跟丈夫分居，他不知道我生病，就是知道了，他也不會再緊張我，因為他愛上了別人。我不敢把自己婚變和患病的消息告訴遠方的父母，這段時間，我獨力應付自己的病情和婚姻，心力交瘁，孤單無助。多謝你今天對我送上祝福。你主動友善的相助，讓我感到久違的溫暖……」吾友淚如泉湧。

一聲祝福，十分鐘的相陪，猶如水中的一根木頭，讓在水中掙扎的人，抓住了一次喘息的機會。

全文刊登於《香港經濟日報》，原題為「水中的一根木頭

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撰文 : 藍海寧

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