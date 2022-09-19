【Disney+劇集】影后桂綸鎂細膩演繹都會女性內心　《台北女子圖鑑》收看前4大備忘

▲ 《台北女子圖鑑》

由影后級桂綸鎂主演的Disney+原創台劇《台北女子圖鑑》，將於周三（9月21日）上架，首週更連播2集。當中有4大備忘，收必看可特別留：

1.廿位星級演員列陣

金馬影后桂綸鎂睽違14年後再度擔綱拍攝劇集的消息首度傳出時，各位台劇迷已驚喜不已。之後陸續公開的演員名單，更投下浪接浪的震撼彈，衝擊台劇迷內心，皆因華麗陣容堪稱近年最強。

除主角桂綸鎂外，還有楊謹華、天心、夏于喬等飾演的「圖鑑女子」，以及王柏傑、張孝全、石頭、鳳小岳等飾演的「圖鑑男子」，總共20位演員星級陣容。

▲ 桂綸鎂在《台北女子圖鑑》中展現都會知性美。

2. 由台南走到台北

隨故事發展，主角會從台南走到台北，久未出遊的香港觀眾，可以透過製作團隊的用心拍攝，再次感受到台南的樸實純厚，以及台北的繁華璀璨，從劇集中欣賞到久違的台灣人文與美景。

▲ 桂綸鎂飾演的林怡姍是從台南北上工作的女生，角色跨度超過20年。

3.具共鳴感

桂綸鎂飾演在台北工作的林怡珊，反映大多數於繁華都市掙扎生活，而且桂綸鎂由角色20歲演到40歲，她稱：「最感動的是看到一個人的成長！」

林怡珊的經歷，改變了她對工作、友情、愛情的看法，於《台北女子圖鑑》內可找到自己生命的影子或預告。

▲ 《台北女子圖鑑》呈現都會女子面對人生抉擇時的心境。

4. 《男朋友 ‧ 女朋友》班底重遇

為桂綸鎂摘下金馬影后殊榮的電影《男朋友 ‧ 女朋友》是眾影視迷心中的經典作品之一。

電影的三位主角：桂綸鎂、張孝全、鳳小岳將於《台北女子圖鑑》再度合作，二人將分別與桂綸鎂展開與《男朋友 ‧ 女朋友》截然不同的愛情故事，其中小鎂與鳳小岳更有大膽演出。

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