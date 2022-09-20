【放開孩子是一種教育】一連三周英國升學座談展   為未來做好準備

海外升學近年成為港人熱門話題，英國更是不少家長與學生首選之地，但從選校、報名到面試，每項步驟都需要「做足功課」，稍一不慎隨時影響升學安排。英澳升學顧問中心LINKEDU（領優教育）本周六（9月24日）起一連三星期舉辦英國升學座談展，涵蓋寄宿學校、大學選科及頂尖學府面試資訊，創辦人Adrian Ng希望：「是次座談展特意在英國留學熱門報名期間舉辦，冀能為家長及學生深入分析不同選擇的好與壞，助大家提早計畫、成就未來。」



寄宿學校助學生全人發展

首場講座主要分享英國寄宿學校的小貼士。Adrian解釋，英國中學分為傳統寄宿學校及預科學校（sixth-form college）兩大類，兩者在教學模式上截然不同，「寄宿學校像電影《哈利波特》那樣，大部分學生一星期七日都在學校裡生活，校園生活多姿多彩；預科學校則偏向『催谷型』，教學氣氛與香港較為接近。」



他續說，一般而言英國全寄宿學校的設施都十分完善，並為學生提供不同種類課外活動，著重引導學生天賦，讓他們多元化發展，在學習之餘充實社交和生活圈子。LINKEDU更邀請一眾負笈英國寄宿學校的畢業生拍攝短片，分享他們的所見所聞，有學生形容，寄宿學校氣氛有如大家庭，更有學生笑言從沒想過竟會在學校迷路。

網上有關資料花多眼亂，家長與學生又應如何選擇？Adrian提醒，明白家長希望為子女選擇成績理想的學校，但若只盲目相信學校的成績排名，可能會對培育子女的計劃弄巧反拙。他解釋， 寄宿學校的學術表現雖然未必如預科學校，但「若想在訓練學術成績外，加強子女的軟技能，或者希望他們能與英國及不同國藉留學生溝通，寄宿學校會是一個好選擇。」



相反預科學校的亞洲學生較多，亦有助於更快適應校園生活以專注發展學業成績，故若以攻讀牛津、劍橋等G5超級精英大學為目標，則可考慮選擇預科學校，所以家長及學生應視乎目標而決定選擇寄宿學校或預科學校。

Adrian建議，家長在選校時，應先考慮子女的的性格與目標，去衡量學校是否適合：「學校排名只是其中一個選校指標，但不是唯一指標。」他強調，學校規模、所在地區、設施配套、國際學生比例，以及寄宿學生比例等因素同樣重要，「尤其是寄宿學生比例特別影響星期六、日的校園氣氛，感受都會大有不同。」



拆解入學年級與注意事項



至於何時是送子女到英國升學的最佳時間，Adrian表示，家長在了解香港與英國教育制度的分别後，便可計算子女應該報名的年級。座談展請來英國一流私立寄宿學校Queen Ethelburga’s College的代表為大家分享。Adrian提到，家長在決定時可循家庭經濟能力、子女性格、交際能力、接受能力及英語能力等方向考慮，「性格比較開放、容易適應新環境的學生，愈早去（寄宿）可能愈好，但本身對課外活動無太大興趣的學生，可能就會不太適應，另外英文聽講讀寫都需要時間去『浸』。」

「如果真的要說哪個年紀最適合，我認為Year 9（13歲）是一個最好時機，讓子女可以好好享受校園生活。」Adrian建議，家長在決定讓子女海外升學後，便可以開始尋求升學顧問意見。



LINKEDU一連三星期的座談展共舉辦15場講座，邀請英國名校收生代表、業內人士及專業團隊，針對學校收生要求、畢業後出路等主題逐一講解。次場座談假於10月1日舉行 ，主題為《英國大學》，講解英國大學的選科及出路；第三場在10月8日舉辦的座談，則為《G5專科工作坊》，專為有意攻讀名牌大學的學生而設。



Adrian說，座談展更邀請監護人及機票公司代表在場，希望能為有意在2023年入讀英國寄宿學校及大學的學生及家長，提供最新的第一手資訊，提早計畫升學，制定升學目標。



LINKEDU放開孩子是一種教育座談展

日期：2022年9月24日、2022年10月1日、2022年10月8日（逢星期六）

時間：上午11時至下午6時

地點：LINKEDU 中環辦公室

報名：https://bit.ly/3TM2Mch

(特約)