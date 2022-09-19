【美食速報】獨家限定波仔xKIT KAT朱古力脆脆西多士　推出首兩個星期有早鳥優惠

▲ 「波仔 x 雀巢KIT KAT朱古力」西多士。（圖片由品牌提供）

正所謂「3點3下午茶」，最受港人喜愛的茶餐廳下午茶當然少不了西多士！波仔聯乘雀巢KIT KAT朱古力推出全港獨家限定「雀巢KIT KAT朱古力 x 波仔西多士」，KIT KAT可可威化抹醬融入波仔的西多士內，糅合了港式及西式飲食文化元素，混合傳統及創新手法帶出新穎地道下午茶給大家！

波仔聯乘雀巢推出的「雀巢KIT KAT朱古力 x 波仔西多士」於9月26日起於波仔各大分店限量以早鳥優惠價$39發售（原價$45），優惠期為兩星期。「雀巢KIT KAT朱古力 x 波仔西多士」是香港製造，西多士質感厚身且蛋味濃，西多士中間夾有雀巢KIT KAT可可威化抹醬，加熱後西多士更有焦香的脆邊，氣炸後效果更佳。產品可存放在雪櫃內並隨時在家中即開即食，非常方便。

「雀巢KIT KAT朱古力 x 波仔西多士」適用於氣炸鍋、焗爐及多士焗爐，只需在家中的雪櫃拿出西多士，除去膠袋無需解凍，使用氣炸鍋加熱20分鐘即可完成，過程無須任何烹調處理，方便快捷就可以吃到西多士。

可配合不同食法 簡單方便

大家亦可根據個人喜好加入自己喜愛的配料，如雪糕、新鮮水果、煉奶等以不同方法食用，讓口味多變有層次，營造更多不同滋味。楓糖核桃雪糕及朱古力榛子碎雪糕則為配搭西多士的推介口味。

波仔分店地址詳請請按此。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文