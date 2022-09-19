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【校際比賽】黃大仙區小學生大富翁校際比賽啟動　15間學校爭奪校際冠軍殊榮

親子 17:14 2022/09/19

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小學生專注玩大富翁。

 ​為讓學生們能透過桌上遊戲「大富翁」學習專注力、運算、理財以及談判等能力，中國香港文化體育旅遊協會聯同黃大仙民政事務處及愛心全達慈善基金將於2022年10月8日早上舉辦黃大仙區「夢想成真」小學生「大富翁」校際比賽。

是次比賽獎項設冠、亞、季三個獎。

最新影片推介:


 
是次比賽邀請黃大仙區學校小三至小六學生參與，參賽學校共有15間，每間學校派出4-6個學生，爭奪校際冠軍殊榮，大會將於比賽前設大富翁教室讓參賽者學習大富翁的規則與技巧，為校際比賽做好準備。為隆重其事，日前於黃大仙社區中心舉行啟動禮，一眾嘉賓為活動揭開序幕，同時設大富翁教室為比賽做好準備。

小學生專注玩大富翁。


​是次比賽獎項設冠、亞、季三個獎; 每個分別有獎牌及獎盃乙座、大富翁夢想世界入場門票分別60張/40張/20張以及書券分別1000元/800元/500元。

15間黃大仙區小學參加大富翁校際比賽。

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責任編輯︰王明芳

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