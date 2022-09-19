【冲遊泰國】冬蔭妹半裸登場性感做水果Spa　胡慧冲推介米芝蓮街邊油炸鬼

由泰國旅遊達人胡慧冲主持一連20集的《冲遊泰國》，逢周一至周五晚十點半於J2播放，今周會轉戰香港人至愛的曼谷，而今晚（19日）一集除了胡慧冲，還換上新女主持「冬蔭妹」Phakkasupat Pecharawiwat出場。

胡慧冲話「冬蔭妹」拍過MV、汽車模特兒，又在泰國電視台報過新聞同主持節目，近日主力幫男朋友打理時裝生意，他又爆料指「冬蔭妹」下月好大機會亮相台慶節目︰「到時『冬蔭妹』會瞓身性感大膽演出，從來都冇人做過。」

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本周節目主題曼谷，以食、買為主食，不過在食之前胡慧冲帶了「冬蔭妹」去做Spa，特別在於用了芒果同橙作全身推拿。「冬蔭妹」半裸出鏡接受按摩師推拿，完成之後胡慧冲為「冬蔭妹」淋上香檳，凍到「冬蔭妹」大叫，再去浸鮮花浴便大功告成。

節目中提到曼谷市已回復正常，不少歐美同東南亞遊客到訪，而香港人至愛去蒲做按摩的Suriyawong區，已回復生氣。市中心有不少新景點動工興建，其中標榜24小時營業的Park Silom大廈即將開幕，會有不少名店進駐。

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講到購物好多女仕包括「冬蔭妹」都眼前一亮，接住去到日本潮牌「色情兔」泰國店，胡慧冲指入到店內一陣「日本味」湧現，可以去解「鄉愁」。去曼谷當然少不了食，介紹有米芝蓮星的Thien Duong越南餐廳，入到去「冬蔭妹」都吃到停不了口。

「冬蔭妹」雖然是泰國人，但她對曼谷唐人街非常熟悉，特別喜歡吃廣東點心，她喜歡幫襯有百年歷史的益生老店，凌晨4點就開門。如果想chill一點，「冬蔭妹」推介另一間百年老店的益生南記，除了點心還有All day breakfast，另外Lhong Tou Cafe at Yaowarat咖啡店都有好多兩岸三地遊客幫襯。

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另外胡慧冲喺唐人街都有推介，就係一間獲米芝蓮推介的街邊檔，獨孤一味賣油炸鬼，賣油器賣到獲米芝蓮關注，非常犀利。泰國的油炸鬼特色係超短，方便舔醬食。

稍後會有「冬蔭哥哥」出場，他同胡慧冲主力介紹夜店同夜市，曼谷夜市充滿人氣，酒吧一到星期六日坐滿人。有間Mulligans Irish Bar酒吧賣的綠色啤酒非常特別，仲有間Rere Khaosan酒吧以頹風作招徠。「冬蔭哥哥」又會表演食炸蜘蛛。